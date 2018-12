La ficción en español conquistó la televisión en 2018

Actualizada 12/12/2018 a las 15:46

El éxito este 2018 en todo el mundo de la serie española 'La casa de papel' o la mexicana 'La casa de las flores' demuestra la diversificación creciente en la ficción televisiva aunque por ahora sigue el dominio anglosajón con títulos como 'Maniac', 'Heridas abiertas' o 'Homecoming'.

Ficciones protagonizadas por grandes estrellas femeninas como Emma Stone ('Maniac'), Amy Adams ('Heridas abiertas') o Julia Roberts ('Homecoming') en un año en el que la ausencia de 'Juego de Tronos' -que volverá en 2019 con el que se prevé un final espectacular- dejó un enorme hueco que llenar.

De esa circunstancia se aprovecharon todas las cadenas tradicionales y plataformas audiovisuales, que multiplicaron sus estrenos a un ritmo frenético.

Una de las primeras sorpresas del año fue la de la serie española 'La casa de papel', que compró Netflix para distribuir en el mundo tras pasar por un canal nacional. Y se convirtió en un fenómeno a nivel internacional, en la serie mas vista en la historia de la plataforma y en la ganadora del Emmy Internacional a mejor drama.

Y tras el éxito de este thriller, Netflix volvió a dar en el clavo con otra casa, en este caso de flores, una comedia que actualiza el género de la telenovela y que cuenta en su elenco con una de las reinas de los culebrones, Verónica Castro.

Dos ejemplos de las numerosas producciones nacionales por las que Netflix ha decidido apostar, con proyectos en Turquía, Francia, España, Japón, Argentina, México, India o Colombia.

Pero sin olvidar las ficciones en inglés, que siguen siendo su carta de presentación. Este año las más destacadas han sido 'Maniac', una extraña distopía ochentera protagonizada nada menos que por Emma Stone, acompañada de Jonah Hill, que ha convencido a los espectadores pero .

Como también dos productos menos al uso. Por un lado la serie documental 'Wild Wild Country', la historia de una secta originaria de India que se instaló en un poblado estadounidense semiabandonado en la década de los ochenta, y por otro, una ficción de terror, 'La maldición de Hill House', basada en una novela de 1959.

Han sido dos de las sorpresas del año para Netflix, junto al buen funcionamiento de 'El asesinato de Gianni Versace', con un reparto lleno de nombres hispanos, como Penélope Cruz, Edgar Ramírez o Ricky Martin y que se coronó en los Globos de Oro con cuatro nominaciones.

La otra gran plataforma, HBO, llenó el vació dejado por la ausencia este año de su serie estrella -'Juego de Tronos'- para seguir apostando por 'Westworld' y 'El cuento de la criada', dos series que han tenido menos éxito en sus nuevas temporadas, pero que aguantan el tirón frente a los nuevos títulos.

Entre sus novedades destacaron 'Homecoming', la historia de suspense psicológico que convenció a Julia Roberts para saltar a la televisión; el thriller 'Heridas abiertas', con otra gran actriz al frente, Amy Adams, o 'Killing Eve', un duelo entre una agente del MI5 (Sandra Oh) y una psicópata (Jodie Comer), que poco a poco ha ido conquistando a la audiencia.

De otra plataforma, Amazon Prime Video, acaba de llegar la segunda temporada de la última comedia sorpresa, 'La maravillosa Sra. Maisel', una joya de ambientación e interpretación (Rachel Brosnahan) que ha basado su éxito en esquemas clásicos.

Como también es clásica en sus planteamientos pero más irreverente en su contenido 'The Good Fight', spin off de la recordada 'The Good Wife' y que CBS ya ha renovado para una tercera temporada.

La inteligencia de sus guiones y las buenas interpretaciones han hecho sobresalir a una serie convencional para las modas televisivas del momento, algo que también le ha pasado a 'The Americans', que se despidió este año tras seis temporadas.

Otra que se despide para pena de sus seguidores es 'Big Bang Theory', una de las comedias que destaca en una programación llena de thrillers y dramas.

Junto a 'El método Kominsky' -con la gran baza de contar con Michael Douglas y Alan Arkin-, 'Atlanta', 'GLOW', 'Barry' o 'Bojack Horseman', clasificadas como comedias, pero que son una mezcla de géneros, como también lo es la ochentera 'Pose', todo un canto por los derechos LGTB.

Muchas series en un año en el que el movimiento 'MeToo' ha invadido también la televisión, donde se han multiplicado los personajes fuertes femeninos y donde 'House of Cards' ha cerrado su historia con Robin Wright a la cabeza tras la expulsión de Kevin Spacey por el escándalo de acusaciones de abusos sexuales.

