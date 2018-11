La “perfección” de la navarra Natalia en 'OT'

Actualizada 22/11/2018 a las 08:39

Natalia protagonizó anoche un “numerazo” en la gala 9 de Operación Triunfo (tal y como lo calificó Roberto Leal, el presentador del programa) con su interpretación de Lush Life de la cantante y compositora sueca Zara Larsson.

Tras la actuación de la navarra, Ana Torroja reconoció “estar viendo ya a artistas sobre el escenario, en lugar de concursantes”. Natalia fue ayer la primera concursante que salvó el jurado. “Eres la perfección: expresión corporal, coreografía, voz...”, le reconoció Pastora Soler. Y aunque tuvo un pequeño fallo, “ir un poquito por delante del tema”, la invitada del jurado valoró su “versatilidad”, que le permitirá elegir su carrera. “Solo puedo decirte cosas bonitas”, concluyó.

MARILIA, EXPULSADA

Tercera semana consecutiva en la palestra para Marilia, la que ya es conocida entre los seguidores del programa como la nueva 'Cepeda' de OT. La canaria ha optado por el tema Only Girl de Rihanna, con el que ha sacado su lado más sexy que, sin embargo, no le ha servido para conservar un puesto en la academia.

La canaria se enfrentó a Marta, que defendió su puesto I want to know what love is de Foreigner. Los Javis lo han tenido muy claro en los ensayos: “Vemos una artista consagrada”. Sin duda, la participante malagueña ha protagonizado una actuación de mucho nivel con la que intentaba convencer a la audiencia para seguir en OT 2018.

MARÍA Y MARTA, NUEVAS NOMINADAS

Tras conocer la nueva expulsada, el jurado ha tomado las riendas de la novena gala de OT 2018 para comunicar las nominaciones de la semana. Los cuatro alumnos señalados han sido: Famous, María, Julia y Marta.

El claustro de profesores ha sido el primero en comunicar su salvación. “El esfuerzo que habéis hecho esta semana todos vosotros ha sido espectacular. Sobre todo en la interpretación… Nosotros solo podemos salvar a uno y esa persona esta noche va a ser Famous” ha comunicado Noemí Galera.

Por su parte, los concursantes han decidido salvar con tres puntos a Julia, que ha conseguido cruzar una semana más la pasarela de OT 2018.

