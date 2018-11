'Los Javis' sustituyen a Itziar Castro como profesores de interpretación en 'OT'

Actualizada 01/11/2018 a las 17:25

Este miércoles se daba a conocer la noticia de que 'Operación Triunfo' prescindía de los servicios de Itziar Castro, profesora de interpretación hasta la fecha de la Academia. Entre los nombres que se barajaban para sustituir a la actriz de 'Pieles' estaba el de Macarena Gómez.

Sin embargo, para alegría de muchos, el reality musical vuelve a contar con 'Los Javis'. Javier Ambrossi y Javier Calvo, tras el éxito de la pasada edición, regresan al programa para tratar de encauzar los problemas interpretativos que vienen arrastrando los concursantes desde que arrancara 'OT 2018'.

Desde la dirección de la academia se decidió, para no desestabilizar a los triunfitos durante la gala, trasmitir la noticia del despido de Castro este jueves, antes del reparto de temas.

"La dirección del programa ha decidido prescindir de Itziar Castro como vuestra profesora de interpretación por no haber conseguido los objetivos esperados, a pesar de su entrega y profesionalidad. Esto es como un equipo de fútbol, cuando no llegan los resultados se prescinde del entrenador como revulsivo para el grupo, y est ono exime a los jugadores de su parte de responsabilidad. A partir de hoy, las clases de interpretación estarán a cargo de Javier Ambrossi y Javier Calvo". Así les ha comunicado Noemí Galera a los alumnos las novedades en el claustro de profesores. Los concursantes han recibido la noticia con alegría y, entre gritos de felicidad, han acogido con abrazos a sus nuevos profesores.

LA DECISIÓN DE 'LOS JAVIS'

"Nos sabe mal venir así en un momento complicado, delicado. Es una decisión que hemos tomado hablando con Noe, la dirección y hablando con Itziar también", ha dicho Calvo en la Academia del talent show de TVE, mientras su compañero pedía un aplauso para la exprofesora de interpretación.



Ambrossi ha añadido que "no haber estado desde el principio" en esta décima edición del concurso "ha sido una cagada" por su parte, por "cobardicas". "Hemos dicho 'No podemos con todo, nos piden por un lado una cosa, nos piden no sé qué' y nos hemos bajado de un barco del que nunca nos tendríamos que haber bajado", ha dicho Ambrossi, director, junto a Calvo, de éxitos como 'La llamada' o la serie 'Paquita Salas', y profesor de interpretación en la pasada edición del concurso.

