Bronca en OT: "O hacéis un cambio ya o saldréis de aquí sin pena ni gloria"

Noemí Galera y Manu Guix han dado una "necesaria" bronca a los concursantes de Operación Triunfo tras la gala del miércoles.

"No es suficiente lo que estamos haciendo. La sensación que nosotros teníamos es que era todo correcto pero no emocionaba". Así ha empezado Noemí Galera la charla con los concursantes de OT durante el repaso de la Gala 3, en la que según ella faltó pasión y espectáculo.

Un toque de atención que, reconoce la directora, es doloroso pero necesario para que reaccionen y cambien de actitud. “Necesito que os vaciéis en cada canción, porque si no es un karaoke de lujo”, ha advertido.

"O hacemos un cambio ya o vais a salir de esta Academia como habéis entrado. Si no os creéis lo que estáis haciendo. Si no me vendéis la canción que estáis cantando os guste o no, no vamos a hacer nada. Pasaréis sin pena ni gloria." @NoemiGaleraN #OTDirecto11OCT pic.twitter.com/KF7Fa92HW6