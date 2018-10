Halloween invade la parrilla televisiva

Actualizada 28/10/2018 a las 11:04

Llegó desde Estados Unidos y se ha instalado hasta en la parrilla televisiva. Halloween, con sus disfraces y sus temáticas terroríficas, invade la programación y sólo quedan a salvo los informativos.



La 1 comienza la semana estrenando 'Lo siguiente', con el que Raquel Sánchez Silva y sus colaboradores cubrirán de lunes a jueves la franja horaria de las 22:05 horas, antes ocupada por el 'Hora punta' de Javier Cárdenas. Cambio de presentador y de contenido, con importante presencia femenina, un entrevistado cada noche y mucha interactuación con la ciudadanía.



Mujeres pioneras, pueblos pequeños, cocina, archivo de TVE y canciones y películas para descubrir aspectos poco conocidos del invitado tendrán cabida en un programa que también contará con conexiones en directo con la calle.



El miércoles, La 1 cambia su programación habitual -'Lo siguiente', 'Cuéntame' y 'Ochéntame'- para imbuirse del terror de Halloween con la película para televisión 'Asesinato en la Universidad', 'thriller' ambientando en la Universidad de Salamanca como homenaje a la más antigua de España en su octavo centenario.



Protagonizada por Leonor Watling, Daniel Grao y Patrick Criado y dirigida por Iñaki Peñafiel, narra la investigación de una historiadora para esclarecer el asesinato en el siglo XVI de Antonio de Román, catedrático y fraile agustino, maestro de un grupo de estudiantes ávidos de conocimiento liderados por el novicio Luis de León.



Otra novedad de la semana viene con La 2, que el sábado a las 23:30 horas estrena la segunda temporada de '14 de abril. La República', siete años después de la emisión de la primera, que concluyó en abril de 2011. De hecho, dos de sus actores, Álex Angulo y Héctor Colomé, han fallecido y a ellos se les dedicará el primer capítulo.



La acción se sitúa en septiembre de 1932 y llegará hasta julio de 1936 y el estallido de la Guerra Civil, periodo en el que los enfrentamientos sociales y las pasiones personales se entrelazan entre los personajes que encarnan Félix Gómez, Verónica Sánchez, Mariona Ribas y Alejo Sauras.



El miércoles, Antena 3 practica el 'cross over' con los presentadores de sus concursos. Juanra Bonet se va a 'La ruleta', Jorge Fernández a 'Ahora caigo' y '¡Boom!' lo presentará Arturo Valls, a quien veremos el miércoles en su programa habitual dedicado a Halloween.



Alberto Chicote se adentra el día 31 con '¿Te lo vas a comer?' (laSexta) en el negocio de la comida ilegal en Ibiza, donde ejercen servicios de catering sin tener el registro sanitario necesario que no respetan las normas establecidas de cocinado y de traslado de los platos, así como la venta ambulante de comida, otro de los problemas que pone en peligro la salud de ibicencos y turistas en verano.



La celebración pagana inunda Neox con capítulos de todas sus series de esta temática y la emisión de cine de terror. Incluso, el sábado, el auténtico Freddie Kureger se cuela en 'Los Goldberg', además de en 'Zapeando' (laSexta), en 'El chiringuito de jugones' (Mega) y en NeoxKidz.

Lo mismo ocurre con Nova, donde el miércoles y el jueves el cine se transforma en 'Enamórate de Halloween' con películas de amor cuya acción se desarrolla en esta fiesta.



Mega también le dedica especiales en 'Cazatesoros', 'La casa de empeños', '¿Quién da más?' y 'Forjado a fuego', lo mismo que Atreseries, que el jueves estrena además la sexta temporada de 'Navy: investigación criminal'.



Varios programas de Cuatro celebran Halloween, como 'First Dates', que el miércoles tendrá a todo su personal disfrazado de zombies, vampiros y hasta las niñas de 'El resplandor', y 'Bienvenidos a mi hotel', que esta semana tiene una visita a una hospedería en Toledo el Día de Difuntos que se transformará en una experiencia terrorífica y no del agrado de todos.



Hasta el herpetólogo Frank Cuesta se va de Halloween el miércoles a las 22:20 horas en DMAX, en un especial en el que viaja a Transilvania para entrar en el castillo de Vlad 'El empalador' y sumergirse en las historias, supersticiones y leyendas que rodean al sanguinario personaje que inspiró la figura de Drácula.



'House of Cards' se despide en su sexta temporada, que llega completa bajo demanda el sábado a Movistar+, sin Kevin Spacey y Robin Wright como máxima protagonista. Un día antes la ofrecerá, también al completo, Netflix.



Movistar+ también estrena el miércoles la sexta entrega de 'Ray Donovan', que traslada gran parte de su acción a Nueva York; el viernes ofrece el concierto que Nick Cave grabó con The Bad Seeds tras la trágica muerte de su hijo, el sábado un documental sobre la 'Indomable Ava Gardner' y en el madrugada del domingo un especial de 'Animado presidente' coincidiendo prácticamente con las elecciones del 6 de noviembre.



HBO trae el martes la temporada completa de 'Light as a Feather', en la que un inocente juego de adolescentes se complica cuando varias chicas empiezan a morir de la misma forma en la que el juego predecía. Los que todavía quedan vivos tendrán que averiguar cómo evitar el fatal destino y si la fuerza maligna que les persigue es uno de ellos.



La plataforma estrena el jueves la tercera temporada de 'No offence', sobre un atípico equipo de policías, y el sábado la segunda temporada de la comedia de animación sobre el mundo de la música 'Mike Judge Presents: Tales From The Tour Bus'.



Concluye la semana con la incorporación a su oferta de 'Hackerville', serie rumano-alemana de seis episodios sobre una red de hackers y los investigadores encargados de perseguirles, y del drama de ocho episodios 'Grisse', ambientado a mediados del siglo XIX, durante el periodo colonial en las Indias Orientales Neerlandesas y la rebelión contra el despiadado gobernador de la zona.



AMC estrena el martes a las 23:00 horas la tercera temporada de 'Into The Badlands', serie original con Paco Cabezas como director, y, justo antes, la segunda temporada de 'Ransom', que, según su protagonista, Luke Roberts, será 'más profunda, más oscura y más peligrosa' en su trama sobre un experto negociador en las crisis de rehenes.



La noche de Halloween, el canal presenta 'Stan Against Evil' en Twitter, primera vez que una serie se estrena en esta plataforma en España, tras lo que su primera temporada al completo se podrá ver en Movistar+. Se trata de una comedia fantástica de terror, llena de parodias y humor sangriento.



Historia dedicará la noche de los domingos de noviembre a la Primera Guerra mundial, y arranca el próximo con 'Ases del aire', dedicado a cómo las estrellas de la aviación se convirtieron en héroes de guerra, y 'La primera Guerra Mundial en 3D' narrada por Sir Tony Robinson.



La Sagrada Familia es la protagonista del estreno de 'Megaestructuras', el lunes a las 23:00 horas en National Geographic, Nat Geo Wild estrena el domingo la cara más salvaje de Perú con 'Wild Perú: el campo de batalla de los Andes', y Viajar muestra los países más increíbles de Nueva Zelanda desde el aire el sábado a las 17:30 horas.

Etiquetas Televisión

Selección DN+