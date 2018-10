Natalia cantará con Alba 'Toxic', de Britney Spears

Actualizada 11/10/2018 a las 16:58

Tras la bronca de Noemí Galera a los concursantes de la Operación Triunfo 2018, todos han aceptado sus críticas y ya se han puesto a trabajar para que la gala 4 sea la más espectacular de lo que llevamos de concurso.

La gala arrancará con una de las canciones con más fuerza de Gloria Gaynor, 'I am what I am' interpretada por todos.

La navarra Natalia Lacunza cantará en esta ocasión con Alba Reche 'Toxic', uno de los temas más conocidos de Britney Spears.

Estas son las canciones que sonarán en la gala 4 de OT:

Canción grupal: 'I am what I am' (1984) de Gloria Gaynor

Julia y Dave: 'Vivir' (2017) de Estopa y Rozalén

Natalia y Alba: 'Toxic' (2003) de Britney Spears

Carlos y Sabela: 'Estrella polar' (2007)de Pereza

Marta y Marilia: 'Lo echamos a suertes' (1996) de Ella Baila Sola

Miki y María: 'Quédate en Madrid' (1988) de Mecano

Noelia: 'La tormenta' (2017) de Pastora Soler

Famous: 'Take me to church' (2013) Hozier

Damion: 'Give me love' (2011) de Ed Sheeran

Joan Garrido: 'Bed I made' (2015) de Allen Stone

ÁLVARO SOLER CANTARÁ CON LOS CONCURSANTES

En la próxima gala el artista invitado será Álvaro Soler, que cantará su éxito 'La cintura'. Pero no lo hará solo, ya que los concursantes serán los encargados de acompañarle en el escenario.

