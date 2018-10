El público de GH VIP llora con Verdeliss y los mensajes de sus hijos

Actualizada 08/10/2018 a las 08:26

Estefanía Unzu, conocida en el mundo de Youtube por Verdeliss, está esta semana nominada para abandonar la casa de Gran Hermano VIP. La youtuber navarra pudo este domingo escuchar al fin las voces de sus hijos, que le han enviado un mensaje acompañado de varios dibujos. Además, su marido Aritz también quiso mandarle unas palabras de apoyo.

Visiblemente emocionada, quiso dirigirse a sus hijos: "Les quiero un montón, sé que lo saben y espero que no se les olvide". Además, la influencer confesó sentirse culpable por haber entrado en la casa. "Me pregunto cómo estarán, necesito saber que no sienten que les he abandonado. Me consume esa culpabilidad, necesito abrazarlos", explicó entre lágrimas Verdeliss. "Ya no sé si soy muy egoísta o no por estar aquí", continuó.

Respecto a su nominación, la navarra, embarazada casi de cuatro meses, admitió que le daría "mucha penita" terminar su paso por el programa: "Entré con mucha ilusión, con un objetivo bien firme de vivir esta experiencia, y que termine me daría mucha penita".

Este emotivo momento conmovió a los espectadores del reality.

Los mensajes de los hijos de Verdeliss me han tocado el corazón#GHVIPDBT4 pic.twitter.com/Wxt3OZWs37 — Sr.Amargado (@SrAmargadoGH) 7 de octubre de 2018

Acabamos de ver uno de los momentos más bonitos de toda la historia de este programa. Gracias Verdeliss #GHVIPDBT4 — Comentando GH VIP (@ArgistasSiempre) 7 de octubre de 2018

La sensatez de Verdeliss es lo que transmite a sus hijos. Hacen falta más madres y padres así.#GHVIPDBT4 — La Bruja Madrenas (@ChabelaElaEla) 7 de octubre de 2018

Se me ha metido una Verdeliss en el ojo #GHVIPDBT4 #GHVIP7O — Miss Mayhem (@MMayhm) 7 de octubre de 2018

Verdeliss: "Espero qué mis hijos no sientan qué les he abandonado".



Ays por favor me ha matado con esa frase.



Verdeliss, su marido y sus hijos son seres de luces qué no merecen NADA malo en sus vidas.#GHVIPDBT4 — Adalix de Miriam. (@Adalix_) 7 de octubre de 2018

#GHVIPDBT4 POR FAVOR HAGAMOS A VERDELISS GANADORA, YA BASTA QUE SIEMPRE GANE EL MISMO PERFIL ESTE PROGRAMA, SE LO MERECE. #verdelissGanadora — jessy Domínguez (@jessii_vlc) 7 de octubre de 2018

Aimar, el hijo mayor de Verdeliss, tiene más vocabulario que la mitad de la peña con la que tiene que convivir en la casa JAJAJAJAJA #GHVIPDBT4 — alicia (@asgayasusual) 7 de octubre de 2018

Probablemente Verdeliss no de el juego que da otros concursantes en cuanto a polémicas o historias de líos, pero su perfil como persona me gusta, y ese mensaje de sus hijos ha sido lo más. Para mí, si no es ganadora, mínimo tiene que ser finalista. #GHVIPDBT4 pic.twitter.com/mOMIVTpfHq — Lorenzo Pérez Rojo (@Lorenescfan) 7 de octubre de 2018

Escuchas a los hijos de Verdeliss y son tan educados que te dan ganas de tener 20. Pero luego te paras a pensar que te pueden salir como Techi, Suso, Aurah, etc. Y pues se te quitan las ganas #GHVIPDBT4 — Sℓαυgнтєя 44 ♛ (@YaniraSiete) 7 de octubre de 2018

Me explicas el hijo mayor que habla mejor que Aurah y Suso juntos? Que gran educación. Enorme Verdeliss ♥️ #GHVIPDBT4 — WillieFox! (@mrwellss7) 7 de octubre de 2018

Etiquetas Televisión

Selección DN+