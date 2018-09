Carmen Lomana se desploma en una prueba eliminatoria de 'MasterChef'

Actualizada 17/09/2018 a las 09:25

La 1 emitió este domingo el segundo programa de la tercera edición de 'MasterChef Celebrity'. En esta ocasión, cinco concursantes tuvieron que pelear por su permanencia en el concurso en la prueba de eliminación: Óscar Higares, Xuso Jones, Iván Massagué, Antonia Dell'Atte y Carmen Lomana. Fue esta última, habitual en los realities de famosos, la que se convirtió en protagonista.

Antes de que los jueces anunciaran en qué consistía la prueba, Lomana ya avisó de que estaba mareada. Los participantes tenían que elaborar platos con el microondas y la empresaria y reina de los photcalls logró presentar cuatro, que fueron bien evaluados por Samantha Vallejo Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

En un momento, Lomana se tumbó en el suelo y un sanitario acudió a comprobar cómo se encontraba. Ella decidió seguir, pero no lo logró y se desplomó. Tuvo que salir del plató en silla de ruedas antes de que se completara el tiempo de la prueba.

A pesar del percance, el programa decidió que continuara en el concurso y fue Xuso Jones el que dejó las cocinas del reality gastronómico.

En Twitter, hay quienes creyeron que Carmen Lomana estaba fingiendo.

Pero cómo se os ocurre ponerla a "trabajar" más de 1 hora y a sacar platos sin parar. Apenas la semana pasada estaba pelando su primera patata. DEJAD DE EXPLOTAR A CARMEN LOMANA. #FreeCarmen

#MCCelebrity pic.twitter.com/Z3ddJIaHT0 — karyme (@karymeeez) 16 de septiembre de 2018

Carmen Lomana se ha desmayado xq es la primera vez q trabaja en su vida, no está acostumbrada. Eso o ha hecho un teatro para largarse..... #MCCelebrity — MrsWolverine (@Nubira5) 16 de septiembre de 2018

El mareo de Carmen Lomana me recuerda a cuando no habías estudiado para el examen y le decías a tu madre que estabas malo para no ir a clase. #MCCelebrity — Mi rincón (@esteesmirincon) 16 de septiembre de 2018

Yo creo que lo que tiene es mucho cuento y falta de trabajar un poco — MARIA HARO (@RENACUAJAX) 16 de septiembre de 2018

No me creo a la Lomana, no me creo nada. Cuento. #MCCelebrity — RaqueLer (@raquelcuest1) 16 de septiembre de 2018

Paso 1: es que ME VOY a marear...

Paso 2: es que ME ESTOY mareando..

Paso 3: es que me voy a caer...

Paso 4: se cae.

Paso 5: se desmaya pero SIGUE HABLANDO — teresa (@teresandujar) 16 de septiembre de 2018

