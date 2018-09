Antonia Dell'Atte anuncia que denunciará a sus compañeros de 'MasterChef' por acoso

Actualizada 12/09/2018 a las 17:49

La 1 de TVE estrenó el pasado domingo la última edición de 'MasterChef Celebrity' y lo ha hecho envuelto en la polémica.

"Voy a demandar a mis compañeros por acoso". Con este titular y una imagen de Antonio Dell'Atte en la portada, la revista Lecturas abría la edición de esta semana. La italiana es una de las concursantes del reality gastronómico y la relación con sus compañeros no ha sido la mejor. "Tengo ganas de ver el programa para contar la verdad porque yo digo las cosas a la cara. Ahora no sé lo que han dicho ellos de mí por detrás". Ha arremetido contra Santiago Segura, al que acusa de ser "el peor de todos.

¡En pie de guerra! Antonia Dell'Atte explota ante el infierno que ha tenido que soportar Todos los detalles, en tu kiosco ‍♂️‍♀️ pic.twitter.com/JHHVpzMBlz — Lecturas (@Lecturas) 12 de septiembre de 2018

En declaraciones recogidas durante la presentación del programa en el FesTVal, la italiana reconoció que se había tomado "muy en serio este programa" y que lo había pasado "muy mal". Dell'Atte lanza acusaciones de xenofobia contra sus compañeros: "Soy la única italiana. Había un pacto entre ellos para que la primera que había que eliminar por ser la más fuerte era yo". Creo que me voy a querellar por acoso. Me han hecho un mobbing horroroso". La ex de Alessandro Lequio también carga también contra el jurado de 'MasterChef': "Pensaba que me querían, pero eran cabrones".

