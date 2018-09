La metedura de pata de Roberto Leal en la entrevista a una concursante de OT

Actualizada 20/09/2018 a las 09:24

Roberto Leal se proclamó el año pasado como un descubrimiento televisivo cuando se estrenó presentando 'Operación Triunfo'. La cadena ha vuelto a contar con él para conducir esta nueva edición del programa, que volvió a la parrilla televisiva este miércoles.

Leal vivió un momento algo comprometido mientras presentaba a Alba Reche, una de las aspirantes a entrar en la Academia. "¿Cómo lleva tu pareja esto de que entras o no entras", preguntó el presentador durante la breve entrevista previa a la actuación. A la concursante le cambió la cara en ese momento. "No, no, no, ya no hay", dijo mientras negaba con la cabeza.

Alba Reche si llevó las manos a la cara y trató de mantener la sonrisa en todo momento, mientras, Roberto Leal trataba de pasar el trago de la mejor forma posible: "no pasa nada, yo no sabía nada de esto".

