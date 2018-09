Cristina Pardo deja balbuceando a Valtonyc con una pregunta

Actualizada 17/09/2018 a las 09:11

La Justicia belga decidirá finalmente este lunes si acepta ejecutar la orden europea de entrega (euroorden) contra el rapero mallorquín Josep Miguel Arenas, conocido artísticamente como Valtonyc y condenado en España por enaltecer el terrorismo e injuriar al Rey en las letras de sus canciones.

Este domingo, el programa 'Liarla Pardo', presentado por Cristina Pardo, emitió una entrevista con el rapero. La conductora le hizo una pregunta que dejó balbuceando al entrevistado durante ocho segundos.

Pardo le hizo algunas preguntas sobre las letras de sus canciones. En una de ellas, Valtonyc critica que la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) no tenía empatía con las personas que no llegan a fin de mes. "Es que me parece brutal que haya una Asociación de Víctimas del Terrorismo y que no haya una Asociación de Víctimas del Capitalismo", se justificó. La periodista le replicó que eso "no tenía que ver con la AVT".

El rapero insistió en que la AVT "usa su condición de víctima para hacer política". La presentadora le pidió un ejemplo. Un ejemplo que le costó encontrar al invitado, que tardó ocho segundos en responder. Después de esos instantes de balbuceos, dio con un ejemplo: Irene Villa. "Irene Villa justificó mi condena", añadió Valtonyc.

