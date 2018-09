Francisco Marhuenda y Javier Sardà se enzarzan en 'LaSexta Noche': "Payaso tú"

Actualizada 16/09/2018 a las 17:05

El programa presentado por Iñaki López, 'LaSexta Noche', casi pierde los nervios ante un caluroso enzarzamiento por parte de dos de sus colaboradores. Este sábado, Franciasco Marhuenda, director de La Razón, y Javier Sardà protagonizaron uno de los momentos más críticos de la noche por los insultos e improperios que se profesaron entre ambos.

La bronca comenzó cuando Marhuenda preguntó: "Pero aquí a qué venimos, ¿a hacer el payaso?", refiriéndose a un debate que se estaba produciendo sobre la tesis de Pedro Sánchez y el máster de Pablo Casado. La pregunta aludía a Sardà, por lo que este saltó al paso: "¡Ya estamos insultando!", contestó el periodista catalán.

"Tu mala educación, tu mala educación", le reprendió Marhuenda, a quien Sardà gritó: "¡Payaso tú!".

Ante la cada vez más agitada y tensa situación, Iñaki López expresó: "Vamos a tranquilizarnos". Y, tras ello, dio paso a las preguntas de un grupo de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos que habían acudido al plató para hablar sobre esos comportamientos ilícitos e injustos de su universidad con algunos poderes públicos. Pero ni por esas tertulianos se tranquilizaron.

"El que se queda sin hablar soy yo", expresaba el director de La Razón. "Paco, no, no, no", le intentaba tranquilizar el presentador. "Con las cosas que hace Sardà", insistía Marhuenda.

Y la discusión siguió con otros calificativos como "bocazas" o "maleducado".

Etiquetas Televisión

Selección DN+