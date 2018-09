03/09/2018 a las 15:10

La dirección de informativos de RTVE ha rechazado este lunes que los ceses y nombramientos del nuevo equipo hayan obedecido a una "purga" sino a una apuesta por la "profesionalidad", y ha advertido a los políticos: "No queremos una televisión tutelada y no la vamos a consentir".



Así lo ha manifestado la directora de informativos de TVE, Begoña Alegría, quien ha dicho que su objetivo es recuperar unos informativos plurales e independientes, una televisión de profesionales y periodistas en la que "se va a hablar de todo lo que interese a los ciudadanos".



Ha sido durante la durante la rueda de prensa de presentación de la nueva temporada de los servicios informativos de RTVE, que se estrenan este lunes con el lema "La fuerza del periodismo", en la que también han participado la directora de comunicación de la corporación, María Escario, y los presentadores de los diferentes espacios.



La directora de informativos de TVE ha dicho desconocer "quién está detrás" del 'Manifiesto por la libertad', dado a conocer este domingo por un grupo de profesionales de RTVE, aunque ha considerado que puede ser "fruto del resentimiento de profesionales de esta casa que no han visto colmadas sus expectativas".



Un manifiesto, ha indicado, que "para mí es anónimo" porque habla de que lo respaldan medio centenar de personas, pero "viene sin firma", y ha dicho no coincidir en que hay "alarma social" en la redacción.

También ha rechazado las críticas de los promotores del manifiesto cuando hablan de un centenar de nombramientos, ya que, según ha afirmado, han sido "media docena" de su equipo y "una docena de editores y jefes de área".



Alegría se ha referido también, a preguntas de los periodistas, a las críticas por la no emisión el pasado sábado en "Informe Semanal" de un reportaje sobre los cien días de gobierno de Pedro Sánchez.



La directora de informativos ha explicado que la persona encargada del reportaje lo dejó preparado antes de irse de vacaciones y "quedaba cojo" emitirlo en esa fecha, cuando aun no se habían cumplido los cien días y, además, "habían pasado cosas" que no se trataban, como la exhumación de los restos de Franco o la polémica sobre la defensa del juez Pablo Llarena, por la que el PP pidió la dimisión de la ministra.



Alegría ha dicho desconocer si se va a emitir modificado en otra fecha y se ha remitido a lo que decida la dirección del programa.



Tras insistir en que los cambios en la televisión pública obedecen solo a una apuesta por la profesionalidad, ha asegurado que los nuevos nombramientos son "profesionales de amplia y contrastada experiencia" que llevan trabajando muchos años con distintas direcciones, "a los que no he sacado de debajo de las alfombras".



A su juicio, "nadie puede poner peros" a ninguno de los editores de los telediarios ni a ninguno de los jefes de área que ha nombrado.



Preguntada por la ausencia de Jesús Álvarez en el Telediario, ha dicho que "los puestos en esta casa no son vitalicios" y ha avanzado que "pronto" se va a ver a este periodista "contando los deportes en un espacio integrado" en el programa Los Desayunos.



Respecto a otros profesionales, como el exdirector de informativos de TVE Julio Somoano, quien "tiene ya un destino que él conoce", o el anterior presentador de Los Desayunos Sergio Martín, se ha mostrado convencida de que "van a estar muy a gusto en los puestos en los que van a trabajar en el futuro".



Periodismo, "lo que sabemos hacer muy bien en esta casa", según María Escario, es el principio que guía la nueva temporada de los informativos, en los que Ana Blanco vuelve a la primera edición del Telediario (15.00 horas), acompañada por Raquel González en el bloque deportivo.



El excorresponsal en Washington Carlos Franganillo coge el testigo del TD2 en compañía de Sergio Sauca en la información deportiva, mientras que Oriol Nolis contará las noticias del fin de semana, y del telediario matinal se encarga Inma Gómez Lobo.



Xabier Fortes se ha estrenado este lunes en "Los Desayunos de TVE" y hace doblete al presentar la tertulia Más desayunos, en tanto que Pilar García Muñiz conducirá Informe Semanal.



El Canal 24 horas va a tener una nueva dirección y, en cuanto a La 2 Noticias, Alegría ha explicado que se ha abierto un periodo de reflexión para "reiventarla".

Al frente de los informativos de RNE, que cumple 81 años, está una nueva generación con varios objetivos básicos, como un nuevo lenguaje, una relación recuperada con los centros territoriales y dotar de contenido a Radio Exterior y Radio 5, ha asegurado el director de informativos, Raúl Heitzmann.



Íñigo Alonso presenta y dirige Las Mañanas de RNE; Ana Sterling conducirá Diario de las 2; Antonio Delgado, 24 horas; y Carlos Núñez y Ana Marta Ersoch son los responsables del fin de semana.

Selección DN+