El zasca del abogado de 'La Manada' a Joaquín Prat en 'El programa del verano'

A raíz de la detención de Ángel Boza, uno de los miembros de 'La Manada', su abogado, Agustín Martínez, ha entrado en directo en el 'Programa del Verano' para hablar sobre los hechos ocurridos este miércoles.

El letrado, que ha asegurado que no le hacía "ni pizca de gracia" este asunto, ha vivido un momento de tensión con Joaquín Prat. El presentador advirtió a Martínez de que iban a repasar el historial delictivo de Boza: "De lo que vamos a hablar es de este asunto concreto o de otros que no tienen por qué tener relación. El primero que has hecho o descrito un perfil de la forma que tienen tus clientes de conducirse por la vida has sido tú".

Agustín Martínez, con ironía, le ha respondido lo siguiente: "Joaquín, tú habla de lo que quieras o de lo que te dejen". Esta frase hace alusión a que el programa de las mañanas de Telecinco todavía no ha hecho mención a la detención del marido de Ana Rosa Quintana.

