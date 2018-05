El navarro José María Grassa celebró sus 102 años en el plató de Buenafuente

El navarro José María Grassa cumplió 102 años en el plató de 'Late Motiv'. Y con ésta, ya es la tercera visita del centenario al programa de Movistar. Esta tradición se instauró cuando Grassa, abuelo del guionista del programa Iggy Rubin, alcanzó los 100 años y le invitaron. Volvió a los 101 y prometió regresar a celebrar los 103.

En esta ocasión, nada más empezar la entrevista, quiso reivindicar la importancia de la gente de la que se rodea: "Estoy muy bien, tengo una familia que me cuida muy bien. Estoy encantado. Si todos los que están en mi situación tuvieran una familia así lo pasarían muy bien, porque no me falta de nada". Remarcó también la figura de su madre y reconoció que echa de menos las cosas que le enseñaba, como "bendecir la mesa".

Además de destacar que "reír es la única salida", insistió también en que "el amor es lo mejor". "Si hubiera alguna región donde todos tuvieran mucho amor, sería una delicia. No habría guerras ni haría falta policía", fantaseó el invitado.

Quizá uno de los secretos para mantenerse tan bien después de un siglo sea comer bien. Él lo hace. Come de todo y se lo pasa "bomba".

No quiso abandonar el sillón de Buenafuente sin dar un consejo, enfocado principalmente a los jóvenes: "Hay que tratar de arreglar el mundo. Hay muchas cosas que tienen solución".

