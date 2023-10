Carla Bruni revela que superó un cáncer de mama

Carla Bruni-Sarkozy, desveló este miércoles que ha superado undiagnóstico fue muy precoz, por lo que invitó a todas las mujeres a someterse a una mamografía de forma regular. La exprimera dama francesa, la modelo y cantante, desveló este miércoles que ha superado un cáncer de mama , que no fue agresivo porque elpor lo que invitó a todas las mujeres a someterse a una mamografía de forma regular.

"Si no hubiera hecho eso (una mamografía) cada año, ahora no tendría seno izquierdo", dijo la esposa del ex presidente Nicolas Sarkozy en un vídeo colgado en las redes sociales.

La artista aseguró que se sometió al tratamiento clásico de cirugía, radioterapia y hormonoterapia, pero señaló que la clave estuvo en la detección precoz de la enfermedad.

"El cáncer todavía no era agresivo porque no tuvo tiempo de serlo", afirmó la cantante, quien confesó que el único objetivo de revelar detalles de su salud es enviar a las mujeres el mensaje de que se sometan a una mamografía al año.