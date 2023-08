Tamara Falcó e Ínigo Onieva disfrutan en Bora Bora de su luna de miel

Ha pasado ya un mes y medio desde que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron su esperado 'sí, quiero' en el palacio de El Rincón ante 400 invitados. Después de toda la tensión acumulada por los incidentes que ocurrieron a tan solo unos meses de la boda, entre ellos, que la marquesa de Griñón se quedó sin vestido de novia, la pareja decidió que iba a pasar un verano de ensueño y desconexión absoluta para descansar y recargar las pilas. Los recién casados hicieron las maletas el 20 de julio y pusieron rumbo a su luna de miel. La primera parada fue Sudáfrica, concretamente, Ciudad del Cabo. Desde allí, el matrimonio compartió el lujoso hotel en el que se hospedó y las numerosas visitas que hicieron, entre ellas, la de ver tiburones desde un barco.

la pareja puso rumbo a Zambia, para disfrutar de unos días de safari. "Sin bajarnos del coche hemos visto una familia de elefantes, un hipopótamo cruzando enfrente nuestro y un rinoceronte", decía una Tamara visiblemente emocionada. Durante el viaje no dudaron en publicar fotos derrochando la complicidad propia de unos recién casados. Incluso, Íñigo tiró de valentía y se atrevió a practicar puenting. Poco después, para disfrutar de unos días de safari. "Sin bajarnos del coche hemos visto una familia de elefantes, un hipopótamo cruzando enfrente nuestro y un rinoceronte", decía una Tamara visiblemente emocionada. Durante el viaje no dudaron en publicar fotos derrochando la complicidad propia de unos recién casados. Incluso, Íñigo tiró de valentía y se atrevió a practicar puenting. Unos días después acudieron a visitar las cataratas Victoria y quedaron completamente impresionados , tal y como confirmó Tamara. "No me extraña que las cataratas Victoria sean una de las siete maravillas naturales del mundo".

Una vez concluida la primera etapa de la luna de miel, los recién casados hicieron una breve parada en Madrid, donde Tamara aseguró a la prensa que aún les quedaban las vacaciones estivales. Un par de días después la hija de Isabel Preysler compartió una foto desayunando en un lujoso hotel del centro de París con la Torre Eiffel de fondo. "París es siempre buena idea", afirmó. Después de la escapada a la Ciudad del Amor, la pareja visitó a un grupo de amigos en Cádiz. Al llegar a Sotogrande la 'influencer' hizo una parada en un Mercadona donde los clientes le pidieron fotos y conversaron con ella.

SURF Y TIBURONES

Pero los viajes no terminan ahí. La luna de miel tenía una segunda parte y comenzó hace tan solo unos días. Los tortolitos volaron hasta la otra punta del mundo para descubrir la Polinesia Francesa. "Nunca me hubiera embarcado en una excursión así si no llega a ser por ti. Y sin embargo es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de nuestra luna de miel", aseguraba la marquesa.

Por su parte, Íñigo aprovechó la ocasión para hacer surf, una de sus pasiones. En Bora Bora el matrimonio volvió a nadar entre tiburones. Parece que esta sí será la última parada de un increíble viaje de novios, pero mientras, continúan disfrutando. "Seguimos descubriendo la Polinesia, donde los atardeceres son mágicos, los sabores son asombrosos y las aguas cristalinas siguen cautivándonos", declaró Tamara.

Como era de esperar, el viaje ha despertado mucho interés y algunos programas han especulado con lo que podría haberles costado toda la aventura. En la isla ubicada en la Polinesia Francesa se les ha visto en lujosas cabañas en medio del mar que rondan los 6.000 euros. En la capital de Sudáfrica se alojaron en uno de los mejores complejos turísticos de lujo, que cuesta nada menos que 800 euros la noche. Un grupo de expertos ha analizado los detalles en 'El programa del verano' de Telecinco y han realizado un cálculo del coste del mismo, arrojando una exorbitante cifra: 150.000 euros.