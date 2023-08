El paso al frente de Leonor

A las seis menos cinco de la madrugada del 31 de octubre de 2005, cuatro horas después de haberse convertido en padre primerizo, don Felipe compareció ante la prensa que hacía guardia en la clínica Ruber Internacional de Madrid. Ya se sabía a esa hora que la primogénita de los entonces Príncipes de Asturias era una niña llamada Leonor.

Zarzuela se había encargado poco antes de hacer el anuncio vía comunicado. ¿Ha nacido una reina?, se le preguntó al hoy Rey de España en la improvisada carpa que se levantó como sala de prensa. "No, por el momento ha nacido una Infanta", respondió.

"Pero la lógica de los tiempos indica que si se produce la reforma que está prevista, que propone el Gobierno y que deberá valorar y decidir las Cortes Generales y que deberá transmitir el sentir general de los españoles, pues así será", añadió convencido.

Leonor alcanzará la mayoría de edad el 31 de octubre. Cuando la situación política lo permita -podría hacerlo con un gobierno en funciones, ya que el Parlamento estará en pleno funcionamiento desde el 17 de agosto-, tendrá que jurar la Constitución, una Carta Magna que aún hoy prima a los varones en la línea sucesoria al trono y que no le aseguró ser la heredera en el momento de su nacimiento. Quiso el destino que el segundo hijo de don Felipe y doña Letizia también fuera niña, la infanta Sofía, y que las urgencias que entonces había por modificar el artículo 57, relativo a la Corona, dejaran de ser tal. La reforma aún sigue guardada en un cajón. Cuando Leonor nació no se tenía la certeza de que se convertiría en Princesa de Asturias. Cuando nació Felipe, tampoco. Francisco Franco designó como sucesor a don Juan Carlos seis meses después de la llegada al mundo del primer hijo varón de los entonces príncipes de España, tras las infantas Elena y Cristina, en julio de 1969. Y no fue hasta mayo de 1977 cuando don Juan renunció a sus derechos dinásticos en favor del hoy rey emérito. Ese es el primer paralelismo en la vida del Rey y la heredera al trono, que esta semana vuelve a ser noticia por su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza, la misma en la que don Felipe recibió formación en el Ejército de Tierra en 1985. El primero de muchos otros. Porque si bien Felipe VI, en un corrillo con la prensa el 12 de octubre de 2018, con motivo de la Fiesta de la Hispanidad en el Palacio Real, reconoció que en Zarzuela se tomaba como base y ejemplo los pasos que él dio en la preparación de la princesa Leonor, la realidad es que parece un calco, pese a que en poco, o nada, se parece la España en la que creció el actual jefe de Estado con la de Leonor. Tampoco la exposición mediática de uno y otra. Al Felipe niño, unas veces solo, la mayoría acompañado de sus hermanas, se le veía casi de continuo en periódicos o en el Telediario. Y tras la muerte del dictador en noviembre de 1975 y la proclamación de don Juan Carlos como Rey, aún más. Don Felipe y doña Letizia siempre han tratado de que sus hijas crecieran en un ambiente lo más alejado posible del foco mediático, no ocultándoles nunca el papel que el destino les había encomendado desde la cuna.

HABLA ÁRABE CON FLUIDEZ

Ambas han recibido, hasta la fecha, la misma formación. Sin distinciones entre la heredera al trono y la infanta Sofía, quien este mismo mes iniciará el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College en Gales, como hizo la princesa Leonor. Dejando a un lado las aficiones, las hijas de los Reyes hablan, además de español y las tres lenguas cooficiales del Estado (catalán, euskera y gallego), inglés y árabe. Lo desveló Zarzuela después de que las cámaras captaran a Leonor hablando con fluidez con una de las galardonadas de los Premios Princesa de Girona en 2019, María Jammal. Terminado el bachillerato, a la Princesa de Asturias le ha llegado la hora de dar un paso al frente. Inicia su formación militar. Dedicará los tres próximos años a adquirir conocimientos de los tres ejércitos. Tras su paso por Zaragoza, proseguirá su instrucción en la Academia de la Armada en Marín (Pontevedra) y la completará en un tercer curso en la del Aire y el Espacio de San Javier (Murcia), al igual que hizo su padre. La posibilidad de que recibiera cursos exprés de un mes por cada academia para así conocer el funcionamiento de los ejércitos y luego disponer de un tutor que complemente su formación, se desechó casi de inmediato. Cuando suceda a su padre se convertirá en la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y en Zarzuela mantienen que el programa que siguió el Rey funcionó. La princesa Leonor ingresará como cadete el 17 de agosto antes de las diez de la mañana. Podrá hacerlo acompañada de sus padres, como el resto de alumnos. Y después será encuadrada en el I Batallón de Cadetes y conocerá a los mandos militares que estarán al frente de su instrucción. Ha renunciado, anunció en su día Casa Real, a la asignación de 417 euros mensuales. Al igual que el resto de los 300 soldados de nuevo ingreso, la heredera recibirá cuatro uniformes diferentes, que alternará en función de las necesidades y con los que la veremos el próximo año. Y el 7 de octubre, jura de bandera. Una vez acabada la formación militar, en la hoja de ruta también está la universidad, un máster en relaciones internacionales...

Don Felipe completó su preparación con una cada vez más apretada agenda oficial como heredero. A Leonor le sucederá algo parecido, y más porque el Rey no solo ve en ella el futuro, sino el presente de la monarquía y pretende dotarla de papel institucional propio en cuanto alcance la mayoría de edad.