Hermana del médico asesinado en Tailandia: "Daniel Sancho desmembró a mi familia. Nos arrancó el corazón, que pague por ello"

El homicidio de Edwin Arrieta en Tailandia presuntamente a manos de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, sigue causando conmoción. El español, en prisión preventiva desde el lunes después de haber confesado el crimen ante las autoridades tailandesas, deberá pasar diez días en régimen de aislamiento por protocolo de la covid-19. Ahora, la familia de la víctima clama justicia para el cirujano colombiano cuyo cuerpo fue desmembrado y pide que el cocinero de 29 años sea juzgado y condenado en el país del sudeste asiático, donde también desean que cumpla la pena que le sea impuesta.

"Estamos destrozados, Daniel Sancho no solo ha desmembrado a Edwin sino que desmembró a mi familia. A nosotros nos arrancó el corazón vivos", dijo este martes la hermana del fallecido, Darling Arrieta. Esta mujer describió a la víctima, de 44 años, como un hombre sociable y "una persona que le encantaba hacer amigos y viajar; le gustaba conocer gente para viajar. Ese era su sueño, eso era Edwin".

En opinión de Darling Arrieta, Sancho "lo organizó y lo hizo consciente". Por eso, pide justicia como "cabeza visible de mi casa, por el dolor que mis papás están sufriendo y están sintiendo, por el dolor que les va a durar toda la vida". Esta mujer apunta directamente a Daniel Sancho como presunto autor de la muerte de Edwin y pide que "pague por lo que le hizo a mi hermano, que la condena que se imponga sea la máxima y sea pagada en Tailandia". Y ruega a los medios de comunicación "que no descansen hasta que a mi hermano se le haga justicia". El chef español, recluido en la cárcel de Koh Samui, está asistido por dos letrados, uno tailandés y otro español, Luis Gerez. Este abogado ya ha planteado la posibilidad de el hijo de Rodolfo Sancho pueda cumplir parte de su condena en nuestro país, donde la pena sería mucho más llevadera.

En Tailandia, los condenados comparten celda con otros reclusos sin apenas espacio, solo cuentan con una manta para dormir y deben seguir estrictas rutinas. "Es posible en derecho que él venga a cumplir aquí, si es que le condenan", apuntó Gerez.

"Esta es la opción mejor porque las prisiones tailandesas no son amables para nada. Es decir, sobrevivir allí 15 años en una prisión es realmente difícil", explica el abogado, que también ha mostrado su extrañeza por las licencias que las autoridades tailandesas están permitiendo a su patrocinado.

El hijo de Rodolfo Sancho confesó el supuesto crimen y se ha mostrado muy colaborador con la Policía, con quien se le ha visto en diferentes escenarios durante la reconstrucción del crimen. A pesar de ello, el cocinero ha podido disponer de su teléfono móvil y los policías lo han llevado a cenar a un lujoso restaurante del país, dos situaciones que han llamado la atención al letrado español.

AMABILIDAD Y CLEMENCIA

"Ver cómo la Policía publica 'urbi et orbi', que le inviten incluso a cenar a pesar de acusarse de asesinato, pues la verdad, la confianza a partir de ese momento no puede existir", destacó Gerez, que recordó que en el país asiático "existe la pena de muerte y se aplica a delitos graves como es este". "Tanta amabilidad no conduce a pensar que vayan a ser clementes con él", indicó.

Por su parte, Rodolfo Sancho viajó el fin de semana a Tailandia para estar cerca de su hijo en esta más que complicada situación. El actor está en contacto permanente con la Embajada de España y recibe asesoramiento de la misión consular, que cuenta con un departamento para acompañar a los presos españoles en el país asiático.

Discreto en todo momento, el actor difundió un comunicado en el que señala que "por el bien de la investigación no puede hacer ningún tipo de declaración" y en el que pide "encarecidamente" respeto a la situación. Además precisa que "las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar", por lo que solicita "que no se especule más sobre lo ocurrido".

En el mismo sentido, la madre de Daniel, Silvia Bronchalo, solo se ha pronunciado para apuntar que se está "haciendo una película de todo esto sin saber nada".