Nicole Kidman, una vida entre Nashville y Sídney

Si algo ha caracterizado a Nicole Kidman ha sido su absoluto hermetismo en lo que a su intimidad se refiere. Aunque hemos conocido a sus grandes amores y la llegada de sus cuatro hijos, protege celosamente su vida familiar y en escasas ocasiones hemos podido ver públicamente a sus descendientes. Menos aún la hemos escuchado hablar abiertamente de ellos como ha sucedido en la última entrevista ofrecida junto a su compañero Zoe Saldaña por el estreno de la serie que ambos protagonizan en Paramount+, 'Special Ops: Lioness'.

La protagonista de 'Los otros' ha hablado con naturalidad sobre su vida y sus hijas menores, fruto de su matrimonio con el músico Keith Urban: Sunday Rose, su única hija biológica, que llegó al mundo en julio de 2008; y Faith Margaret, que nació en 2011 mediante vientre de alquiler.

Durante la entrevista, la conductora del programa, Angela Bishop, le preguntó si tenía previsto visitar pronto Australia, a lo que la actriz sorprendió hablando abiertamente de lo más importante que le lleva habitualmente a su tierra natal: "La familia, siempre la familia". Fue entonces cuando dio algunas pinceladas sobre sus hijas al afirmar que les encanta visitar a la familia australiana. De hecho, aunque el matrimonio reside con las niñas en Nashville, Estados Unidos, la intérprete cuenta ya con seis pisos en la exclusiva zona de Milsons Point de Sídney, donde adquirió el último hace apenas dos meses por unos siete millones de euros.

"Estamos siempre yendo y viniendo, a veces, incluso, sin que nadie se entere, lo que es un gusto. A las chicas también les encanta, así que vamos siempre que podemos", explicó. "Es una parte muy importante de nuestra vida ver a mi hermana y a todas mis sobrinas, mis sobrinos y a mi mamá", aseguró al tiempo que no dudó en mandar un beso para todos ellos. Desde su nacimiento, a las niñas se les ha visto públicamente en escasas ocasiones y la mayoría de las imágenes son de las pequeñas caminando en algún aeropuerto junto a sus padres. Nicole Kidman se ha descrito a ella misma como una "madre sobreprotectora" y no fue hasta la gala de los Globos de Oro de 2021 cuando posó por primera vez junto a ellas y su marido. Se trataba de una situación excepcional ya que la pandemia del coronavirus provocó que el evento se realizara entre Nueva York y Los Ángeles, con conexiones en directo en los hogares de los actores. Nicole Kidman apareció entonces en el sofá de su casa con su familia. Una estampa inédita hasta ese momento que no se ha vuelto a repetir. La misma discreción se observa en sus redes sociales, donde son múltiples las declaraciones de amor a su marido y hay felicitaciones a sus padres y hermanas, pero mantiene a sus hijas protegidas sin publicar imágenes de ellas.