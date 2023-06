Eva González habla sobre la nueva relación de Cayetano Rivera

Eva González participó en una fiesta de Brugal donde hizo sus primeras declaraciones públicas sobre la nueva relación de su exmarido y padre de su hijo, Cayetano Rivera. "Cuando mejor esté él mejor estará mi hijo", dijo la sevillana que no quiso abundar más en el asunto. Sobre lo que sí que se pronunció fue sobre las especulaciones surgidas a raíz de su encuentro con Iker Casillas en el homenaje a Joaquín, el jugador del Betis. Los dos fueron novios hace tres lustros y el abrazo que se dieron 15 años después de su ruptura desató ríos de tinta.

"Por supuesto que nos vamos a dar un abrazo y si me lo vuelvo a encontrar le daré otro", destacó la presentadora que aclaró que "Iker es mi amigo y ya está, nos encontramos en el partido de Joaquín, fue un día precioso y emotivo, él estaba allí y yo también, claro que nos abrazamos y nos hablamos". Eva aseguró estar "muy tranquila y feliz, con mi niño y mi trabajo". Eso sí, no está cerrada al amor y "si llega, llega. No es una prioridad que vaya buscando", comentó.