Ana Peleteiro, tras ser madre con el también atleta Benjamin Compaoré: "Los dos veníamos de relaciones supertóxicas"

Ana Peleteiro vive un momento feliz. 'Yo Dona', se sincera y reflexiona sobre la maternidad y efectúa más de una confesión. vive un momento feliz. Tras ser madre a finales de 2022 con el también atleta Benjamin Compaoré , se prepara para regresar a la competición y tiene ya en su mente el Mundial de Atletismo al Aire Libre que se celebra en agosto en Budapest. En una entrevista ense sincera y reflexiona sobre la maternidad y efectúa más de una confesión.

La medalla de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y plata en el Europeo de Atletismo en Pista Cubierta de 2021, adelanta que no descarta aumentar la familia (Compaoré es padre también de tres hijos de otra relación). "Nuestro objetivo principal es nuestra familia. Y buscar otro bebé en cinco años, a ver si lo engaño", asegura.

Se conocieron en 2016, pero no fue hasta los Juegos de Tokio cuando comenzaron una relación. "Los dos veníamos de relaciones supertóxicas, de las que habíamos salido muy quemados", reconoce.

"Benjamin me vio en los Juegos Olímpicos, cinco años después de nuestro primer encuentro, y se dio cuenta de que ya era una mujer. Yo lo vi en la pista, pero fue todo superincómodo porque me estaba poniendo ojitos delante de mi ex... Horrible. No hablamos. Sólo cruces de miradas. Yo estaba intoxicada por mi relación y no era capaz de salir de esa rueda. Pero al final, ambos conseguimos salir de nuestras relaciones tóxicas al mismo tiempo. Y mi objetivo de seguir soltera durante al menos un año se fue a la porra. Lo estuve sólo 15 días. Aunque de corazón y de mente ya llevaba sola mucho tiempo", explica la atleta en 'Yo Dona'.

Peleteiro habla también de la adopción. "Yo soy adoptada y tengo muchos traumas, porque mi madre me abandonó con dos días. Que lo que hizo fue un acto de amor, por supuesto. Que le estoy agradecidísima, sí. Pero tengo problemas que me han llevado a terapia debido a ese abandono", comenta.

Respecto a su maternidad, afirma que lo tenía muy claro. "No quería que mi maternidad supusiese detener mi carrera deportiva. En mi embarazo, muchísimas mujeres, deportistas y no deportistas, me escribieron para darme las gracias por demostrar que sí es posible compaginar maternidad y deporte. De hecho, salirme de éste para ser madre aumentó mis ganas de volver. Ahora mismo soy lo primero madre, pero también soy deportista y mujer", sentencia.