"Con la música cuento lo que me interesa a mí", dice el periodista y músico Diego Losada

En Diego Losada conviven un rockero y un periodista. Fascinado por la música desde muy joven, se define como un "culo inquieto" que encontró en el periodismo una profesión apasionante que le permite contar historias ajenas. Las propias, en cambio, las cuenta a través de Durden, la banda que montó en 2019 y cuya presentación oficial tuvo lugar el jueves en la sala El Sol (Madrid). En cualquier caso, ya sea sobre un escenario o en el plató de 'En boca de todos', el programa que conduce en Cuatro, lo que busca Losada es la comunicación, auténtica y cómplice, con el público.

-¿Un rockero se toma el vermú el domingo, o a esas horas está durmiendo la mona del sábado?

-Por supuesto que se lo toma, que el rockero no tiene que estar siempre de fiesta o de resaca, ni mucho menos. De hecho, nos gusta más el día que la noche. Nosotros entendemos que la música es parte de una disciplina artística donde la fiesta está incluida, pero eso no lo es todo.

-Su grupo se llama Durden, como aquel personaje de Brad Pitt en 'El Club de la Lucha' que pretendía acabar con el 'statu quo'. ¿No querrá usted hacer lo mismo?

-Noooo, no llego a tanto [risas]. La película está basada en un libro de Chuck Palahniuk que me encantó de adolescente, y me pareció una buena manera de llamar a una banda para alguien que por aquel entonces presentaba un informativo con corbata, y luego se subía a un escenario y daba otra faceta. El personaje de la película crea a Tyler Durden para poder decir lo que quiere decir y poder hacer lo que quiere hacer, sin someterse a nada ni a nadie. Durden es una buena metáfora de lo que realmente somos los que estamos sometidos a la exposición pública y manejamos cosas tan delicadas como la información y la credibilidad. Es una manera de separar bien los dos personajes.

-No puede expresarse tan libremente como periodista, claro.

-En mi trabajo cuento lo que le interesa a la gente, pero en Durden cuento lo que me interesa a mí, y puede que también a otros: reflexiono sobre el odio en redes sociales, o sobre la polarización. También narro vivencias propias, como la pérdida de mi madre. Mira, te lo cuento: ingresó en cuidados paliativos un lunes y me preguntó si le daban de alta el viernes, cuando yo ya sabía que no se la iban a dar nunca. Esa noche dormí con ella, y soñé que se despertaba, se levantaba de la cama y nos íbamos juntos a dar un paseo. Pues de ahí sale una canción llamada 'Sueño'. Son cosas muy personales, pero en las que mucha gente puede verse reflejada.

- También es profesor de periodismo. ¿Cómo transmite a sus alumnos la ilusión por esta profesión en la era de las 'fake news'?

-La existencia de tanta noticia falsa es una buena oportunidad para reivindicar el periodismo y su relevancia en la sociedad. Utilizo esa motivación para que los chavales se den cuenta de lo importante que es contrastar la información. Es fundamental centrarse en el contenido, en contar una historia veraz, y eso es lo que trato de trasladar a la banda, que las canciones digan cosas, que no sean un mero instrumento para irnos de fiesta y luego no poder ir al vermú porque estamos de resaca [risas].

-Usted es voz y guitarra de Durden, Ion Aramendi toca en Pitch & Cols y David Cantero en Marengo Club. ¿Se invitan a los conciertos al cruzarse por los pasillos de Mediaset?

-Nos invitamos, sí. La música es un gran aliado para contar cosas, por eso periodistas o comunicadores la utilizan para ello. Lo que ocurre es que hay cierto prestigio en aquel periodista que escribe un ensayo, una novela, un poema, y yo pregunto: ¿y por qué no canciones? ¿Porque se identifican con algo más festivo? Pues no: escribir una canción es un proceso arduo, que te exige mucha preparación y valentía, porque el miedo al papel en blanco es el mismo que puede tener un escritor, con la dificultad añadida de la música. Desnudarse en sus canciones

-¿Con quién compartiría escenario?

-He escuchado muchísima música, desde Metallica hasta Maná, pasando por Linkin Park o Red Hot Chili Peppers. No puedo decir una canción favorita porque siempre va en función de la etapa en la que me pregunten, pero sí hay una base: en Durden hay mucho Springsteen, hay mucho Sabina. Nos gustaría conseguir un 10% de lo que ellos consiguen.

-¿Y plató?

-Justo ahora me viene un nombre para responder a tu pregunta anterior: Depedro. Cuenta muy buenas historias. También Iván Ferreiro o Xoel López. Los mismos artistas con los que me subiría a un escenario son los que traería al plató para hablar de las cosas de la vida. Los admiro.

-Tiene una vida privada muy discreta, pero en su programa hay una parcela dedicada al corazón. ¿Cómo lleva esa dicotomía?

-Buena pregunta. Aunque yo no lo llamaría corazón, porque hablamos de Ana Obregón o de Froilán, sí, pero son temas que trascienden a otras capas sociales. Esas historias las protagonizan los que se prestan a ello, nunca los que no se prestan. Yo ya me desnudo bastante con mis canciones como para, además, hablar de mi vida privada. Y sinceramente, y con toda humildad, no creo que a nadie le interese.