Ana Obregón agradece el apoyo de Mercedes Milá: "Gracias por entender el corazón mutilado de una madre"

Mercedes Milá ha vuelto a mostrar públicamente su apoyo a Ana Obregón tras conocerse 'El chico de las musarañas', que inició Aless Lequio al conocer que tenía cáncer y que ha finalizado su madre. ha vuelto a mostrar públicamente su apoyo atras conocerse el nacimiento de su nieta por gestación subrogada . En una reciente entrevista en Lecturas afirmó que "no cuestionaba" a la actriz y presentadora. "Ha hecho lo que necesitaba para sobrevivir", aseguró. Y ahora ha publicado un post en Instagram tras leer el libroque inició Aless Lequio al conocer que tenía cáncer y que ha finalizado su madre.

"Si había apoyado a Ana sin conocer su historia de primera mano, tras conocerla, mi apoyo es aún mayor", afirma Milá.

"Como cualquier enfermo de cáncer, Aless Lequio sufrió un calvario con dolores intolerables, esperanzas y miedos. Sus padres hicieron lo imposible para salvarlo y todo ese proceso está en este libro atravesado por el dolor más profundo. Ahora sabemos que Ana ha cumplido la promesa que hicieron los dos a su hijo pocos días antes de morir y mediante gestación subrogada o vientre de alquiler, con el esperma que Aless dejó, ha nacido una niña que es su nieta, una preciosidad de niña", apunta la periodista.

"Una niña que ya ha cumplido un mes y que ha sido protagonista de opiniones para todos los gustos: ha levantado una inmensa polvareda. A mí me resulta incomprensible que se hable sin haber leído el libro, que se hable con tanta seguridad sin la mínima empatía, yo no me atrevería. Ana Obregón nos facilita con este libro la comprensión de todas sus decisiones y ella se agarra a sus páginas como a un clavo ardiendo", reflexiona.

"Le agradezco haber sido capaz de meter la pluma en su corazón y escribir con sangre esta historia que tanta gente entenderá: la pérdida atroz de un hijo de 27 años", sentencia.

La respuesta de Ana Obregón a estas palabras de Mercedes Milá no ha tardado en llegar. "Gracias Mercedes. Me han emocionado tus palabras. Gracias por tu inmensa empatía, gracias por su solidaridad, gracias por entender el corazón mutilado de una madre donde no existen leyes, ni modalidades absurdas, donde solo existe el amor hacia su hijo y cumplir sus deseos", ha escrito la actriz.