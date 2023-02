Laura Ponte desvela su cambio de vida tras ser operada de un ojo

El pasado mes de junio, Laura Ponte sufría una perforación en la córnea de uno de sus ojos por la que tuvo que ser operada de urgencia y por la que perdió la visión del mismo. Una noticia que impactaba a sus seguidores y que ella misma confesaba a través de sus redes sociales. Sin duda, un duro contratiempo de salud que la modelo se toma con optimismo, convencida de que pronto recuperará la vista.

La modelo se dejaba ver este viernes en el desfile de la firma Duarte, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y ha hablado de cómo lleva su recuperación tras la operación a la que se sometió el pasado mes de octubre. Muy sincera, confesó que su ojo evoluciona bien: "Cuando voy a mis revisiones, con mis medicaciones, que voy cada mes y medio, me dicen que voy bien. Esto es una cosa de todos los días".

Laura nos explicaba cómo ha cambiado su vida desde que se operó de la vista "moverte, hacer una vida tranquila... Es verdad que al principio te sientes tan bien que crees que en seguida puedes recuperarlo todo, pero me he llevado algún sustito, algún pinchazo" y es que, además de la operación, la modelo cuenta que lleva "tres semanas sin fumar, tres semanas sin beber y cuatro clases de yoga, no soy la misma".

Pese a ello, nos aseveraba que le preocupan otro tipos de enfermedades más graves, "tienes otro ojo, ¿sabes?, y es verdad que es así de tremendo, no es un órgano vital, es decir, puedo vivir, pero sí que es cierto que no hay que perderle el respeto. Me preocupan otras cosas más de mi salud de las que estoy más pendiente que del tema del ojo".

Al final, lo que le ha ocurrido en su ojo forma parte de "la vista y es parte de la memoria, los sentidos, y hay que cuidarse. No estoy diciendo que la gente no se cuide. Hay que cuidarlos mucho, dar las gracias todos los días de tener dos ojos y poder ver la vida maravillosa. Pero es verdad que a esto no le tengo tanto miedo como a otros problemas, como un cáncer, y eso me asusta más".