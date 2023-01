@SoyCamarero en respuesta a una madre quejosa porque fueron invitados a irse de un restaurante por el mal comportamiento de sus hijos. La cuentaen Twitter suele reflejar situaciones de la vida en la hostelería desde la perspectiva de los profesionales. Réplicas a quejas de los usuarios y memes sobre la vida detrás de la barra. En este caso, y bajo el título 'La responsabilidad como padres no la dejéis en la puerta del restaurante', el tuit que se ha vuelto viral recoge laporque fueron invitados a irse de un restaurante por el mal comportamiento de sus hijos.

En su queja la madre se expresaba del siguiente modo: "Lugar NO APTO PARA NIÑOS", comenzaba la reseña. "Hemos ido a merendar con cinco niños y les hemos pedido a cada uno su consumición. Al terminar se han puesto a jugar en el exterior, en un momento concreto un niño ha rozado la pared con el pie y como les ha molestado, no han invitado a irnos. Después de llamarnos malas madres y sugerirnos que les pongamos un bozal, nos han echado al grito de fuera, para la sorpresa de todos los allí presentes. Recomendamos que coloquen en cartel, prohibido niños para evitar que situaciones tan desagradables se repitan", continúa. "Luego no queremos que los niños estén todo el día con móviles y tabletas, pero con este tipo de sociedad en que nos estamos convirtiendo donde las risas de los juegos de unos niños son molestas, veo que no nos quedan muchas más opciones. Lamentable", finaliza la clienta.

Ante esta crítica y protesta, el restaurante ha respondido categóricamente: "Los niños pueden jugar y gritar todo lo que quieran, que para eso son niños, faltaría más, pero cuando los niños le pegan reiteradas patadas a la pared hasta ponerla negra, cuando tiran una pizarra contra un cristal y se cuelgan de un poyete de madera estando a punto de romper ambos, lo más lógico y normal es que, como propietario del establecimiento, les pida que controlen a los niños. A lo que me responden que tengo que aguantarme porque están consumiendo, aguanten ustedes a sus hijos en sus casas y enséñenles respeto y educación porque no todo vale. Hasta nunca", concluye el hostelero.

El tuit, que ya acumula más de 10.000 'me gusta' y 1.500 retuits, ha dado pie a cientos de respuestas y opiniones sobre el tema.