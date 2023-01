"Los motivos de la ruptura que se están diciendo no existen", dice Vargas Llosa sobre Preysler

Mario Vargas Llosa puso tierra de por medio después de que Isabel Preysler confirmara a través de la revista '¡Hola!' que su relación con el escritor se había terminado . El académico y premio Nobel de Literatura se marchó con su hijo Álvaro a París donde dio la bienvenida al nuevo año. No en vano, el peruano-español ingresará en la Academia Francesa este 2023 a pesar de no haber escrito ninguna de sus obras en francés. A su regreso, los reporteros le esperaban a las puertas de su vivienda en el centro de Madrid ypara justificarla. "No es verdad. No son ciertos. Los motivos de la ruptura que se están diciendo no existen", afirmó rotundo al tiempo que aseguró que se encontraba "muy bien".