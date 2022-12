Nuria Roca revela la secuela que padece tras dar positivo en coronavirus por tercera vez

Nuria Roca regresó el pasado fin de semana a su programa 'La Roca', en La Sexta, tras estar ausente por culpa del coronavirus. Es la tercera vez que la valenciana se contagia de covid-19 y, en su vuelta a la pantalla, confesó las secuelas que sufre.

Mientras que en las dos ocasiones anteriores lo pasó "asintomática total", esta vez, y según lo calificó ella, el coronavirus le ha dado "fuertecito". "Me pica todo el cuerpo, me pica todo", aseguró.

"No es broma", insistió Roca, que detalló que este síntoma es "un horror" y que le afecta incluso a "las palmas de las manos" y "las plantas de los pies".

Sobrevellarlo no está siendo tarea fácil. "Me levanto a las dos de la mañana, me voy al baño, cojo un cepillo del pelo y empiezo a rascarme", relató.

Su marido, Juan del Val, quien estuvo al frente del programa en su ausencia, corroboró el calvario que sufre por culpa de esta secuela. "Yo, que vivo con ella, la verdad que es un estado de nervios muy grande. Está todo el rato rascándose", afirmó.

Nuria Roca aprovechó también para dar las gracias a todos los que se preocuparon por ella durante los días que tuvo que permanecer en casa.