Georgina Rodríguez, mujer de Cristiano, ataca al entrenador de Portugal: "Hoy tu amigo decidió mal"

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio como cambió todo, pero ya era tarde", así empezaban las duras palabras de Georgina Rodríguez dirigidas al seleccionador del combinado portugués. Y es que Cristiano Ronaldo encadenaba su segundo partido consecutivo como suplente; una decisión técnica que despertó algunos recelos y críticas entre los aficionados.

"No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido", concluía Georgina su alegato a favor de la estrella lusa.