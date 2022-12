Un astronauta y superhéroe con síndrome de Down ofrece consejos saludables a través de Alexa

Down España ha lanzado su primera 'skill' del servicio de voz Alexa para personas con síndrome de Down con el objetivo de fomentar la inclusión y el uso de las nuevas tecnologías entre el colectivo y ofrecerles consejos saludables.

La skill '21', desarrollada por el equipo creativo, técnico y científico de Wertual, ofrece una experiencia interactiva a través de diferentes historias protagonizadas por '21', un personaje con síndrome de Down mitad astronauta, mitad superhéroe, que ha sido creado por la ilustradora Lagu. El nombre del personaje principal hace referencia al cromosoma que las personas con síndrome de Down tienen triplicado en el par 21.

A través de diferentes relatos que Alexa va narrando, las personas con síndrome de Down podrán recibir consejos sobre la importancia de la actividad física, de pasar tiempo con amigos y de mantener rutinas saludables, mientras participan de una herramienta que impulsa su desarrollo cognitivo y su entretenimiento.

Para la técnica de programas de Salud de la organización, Coral Manso, y la experta en pedagogía Mónica Díaz, el objetivo de esta herramienta "tan novedosa es fomentar la autonomía, vida independiente y habilidades para el día a día de las personas con síndrome de Down".

"Para ello, hemos contado con relatos creados por jóvenes con síndrome de Down de la asociación Down Huesca y con consejos de estilo de vida saludable de nuestros expertos", han explicado.

Las historias que reproduce esta nueva Skill de Alexa son interactivas, y en ellas las personas con síndrome de Down no son meros oyentes, sino que deben tomar decisiones sobre el destino de los personajes y responder a preguntas sobre hábitos beneficiosos para su salud.

"Es genial. Me encanta que me pregunte cosas mientras cuenta la historia", ha manifestado Cristina I. Domínguez, mujer de 42 años con síndrome de Down, tras probar '21'.

La Skill '21' ya está disponible desde el 15 de noviembre en los dispositivos que tienen Alexa integrada y en aplicación móvil de Alexa. Para abrir la skill, hay que decir: 'Alexa, abre 21' o 'Alexa, abre Down España'.

Alexa entonces presentará a '21' y comenzará a narrar sus historias. La skill seguirá evolucionando durante los próximos meses con nuevos relatos y consejos.