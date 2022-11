Bartra confirma por error su relación con Jessica Goicoechea

Por mucho que quiso correr para borrar el vídeo que había publicado por error en su perfil de Instagram, sus más fieles seguidores ya se habían hecho con él y la noticia corría como la pólvora. Marc Bartra acababa de confirmar sin quererlo su relación con Jessica Goicoechea al enviar a su red social un vídeo compuesto por románticas instantáneas de la pareja. En ellas se les puede ver disfrutando de momentos en su casa, en viajes o en salidas nocturnas. No faltan, por supuesto, imágenes besándose. Esta es la primera relación confirmada del futbolista que se separó a principios de año de Melissa Jiménez, madre de sus tres hijos. En este tiempo se le ha relacionado con varias mujeres, si bien nunca se había pronunciado al respecto. Esta vez tampoco lo ha hecho ninguno de los dos y la ratificación ha llegado por error. Al parecer, su intención era publicarlo en el apartado de mejores amigos, que restringe su acceso a las personas seleccionadas, sin embargo, lo hizo en abierto y dio a conocer imágenes como las tomadas en el cumpleaños de la 'influencer', el 22 de noviembre. Rumores en verano Los rumores de este romance llevaban desde el pasado verano. Varios periodistas aseguraban haberlos visto juntos y acaramelados en un concierto o saliendo de una discoteca, sin embargo, no había pruebas gráficas. La propia Jessica lo desmentía a finales de junio: "Chicos, es todo mentira. No estoy con nadie, estoy sola y estoy encantada". Por eso, la sorpresa ha sido mayúscula. Besos, abrazos, celebraciones... hasta se ve a la modelo con la equipación del Trabzonspor de la Superliga de Turquía, en el que milita Bartra.

Ella es una modelo e 'influencer' de 26 años que cuenta con 1,7 millones de seguidores en Instragram. Antes de comenzar con el deportista, mantuvo una relación de cerca de dos años con el actor de 'Elite', Arón Piper. Junto a él recuperó la ilusión tras su tormentoso noviazgo con el modelo River Viiperi, que fue detenido por los Mossos d'Escuadra en marzo de 2020 por un presunto caso de violencia de género. La discreción también ha sido la tónica en su nuevo noviazgo con Marc Bartra, pero el desliz del futbolista ha dado al traste con su deseo de mantener su amor en su intimidad. El deportista, de 31 años, y su esposa durante ocho años, la periodista Melissa Jiménez, decidieron tomar caminos separados en noviembre del año pasado, pero no lo hicieron público hasta principios de 2022. Aunque al principio no fue fácil, la cordialidad se ha mantenido entre ambos, sobre todo por el bien de los tres menores que tienen en común, Gala que tiene 7 años, Abril, de 4, y Max, de 3.