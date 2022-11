Chris Hemsworth hace un alto en su carrera tras conocer su predisposición al alzheimer

El documental 'Sin límites', protagonizado por Chris Hemsworth, ha supuesto para el actor un punto de inflexión en su vida. Se trata de un proyecto en el que se exploraron los límites del cuerpo y de la longevidad de el actor. En los diferentes episodios se puede ver al protagonista de Thor poniendo su naturaleza a prueba buceando a temperaturas extremas, ayunando durante varios días o colgado en medio de un cañón. Sin embargo, lo más impactante del documental fue descubrir mediante un análisis médico la predisposición genética que el actor tiene de padecer en el futuro la enfermedad de Alzheimer. Una revelación que ha llevado a Chris Hemsworth.a tomarse un descanso junto a su familia.

Tanto el médico como los responsables de la serie documental le propusieron dejar en privado el resultado de esta prueba. En ella se puso de relieve una combinación genética poco usual que multiplica entre ocho y diez veces las posibilidades de sufrir este mal en el futuro. Es más, el alzheimer ya está en su familia, su propio abuelo lo sufre en la actualidad.

Por el contrario, el australiano decidió hacer público el resultado del estudio médico para concienciar sobre la enfermedad. "No quería manipularlo, dramatizarlo en exceso o convertirlo en un intento de empatía", explicó a la revista 'Vanity Fair'.

"El programa, que inicialmente era una exploración de la longevidad y por supuesto, debía ser divertido, se convirtió en algo aún más importante para mí, incluso más conmovedor de lo que nunca pensé que sería", aseguró. "Fue un buen catalizador para sumergirme en lo que necesitaba hacer para prevenirlo. No es un gen decisivo, pero es un fuerte indicio", relató. Por eso, desde que terminó de grabar 'Sin límites', ha estado completando todos sus compromisos para tomarse después un descanso. "Me iré a casa y pasaré una buena temporada descansando. Para estar con mis hijos, estar con mi mujer", anunció.

En todo caso, Chris Hemsworth dejó claro que no renuncia a su carrera como actor, aunque sí ha insinuado que su próxima película como Thor debería ser la última. "Estoy totalmente abierto a ello si hay algo único, fresco e inesperado que hacer con el personaje y su universo. Siempre me ha encantado la experiencia", aseguró,al tiempo que dijo que "siento que probablemente será el final". "Tienes el nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé. ¿estoy en esa etapa? ¿Quién lo sabe?", especuló.

Juntos en Australia Chris Hemsworth está casado desde 2010 con la también actriz española Elsa Pataky con quien tiene tres hijos. Juntos disfrutan de una vida cerca de la naturaleza en Australia, país de origen del intérprete. Hasta el momento, la madrileña no se ha pronunciado sobre la noticia de su marido aunque no ha dudado en promocionar la serie documental en sus redes sociales, asegurando que ha sido un "viaje increíble" para él, "lleno de emociones y grandes experiencias". El propio Hemsworth confesó en el programa 'Good morning America' que "la idea de no poder recordar la vida que he tenido, a mi mujer y a mis hijos es probablemente mi mayor temor".