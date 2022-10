Kiko Rivera rompe con su madre y su hermana tras sufrir el ictus

Kiko Rivera continúa aún no ha recibido las visitas ni de su madre ni de su hermana, que aunque estuvo en el hospital, no pudo verlo. Ante la expectación despertada y las críticas recibidas por su continua presencia en redes sociales y por la publicación de otras visitas de allegados menos cercanos, el Dj ha estallado. continúa recuperándose del ictus que sufrió la semana pasada . A pesar de que fue un susto que conmocionó a toda la familia, el DJque aunque estuvo en el hospital, no pudo verlo. Ante la expectación despertada y las críticas recibidas por su continua presencia en redes sociales y por la publicación de otras visitas de allegados menos cercanos, el Dj ha estallado.

"Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones. No inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar", exigió este miércoles en un comunicado publicado en Instagram. "Manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no en mi casa. Por favor, déjenme descansar y recuperarme. Váyanse de mi casa, que pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el doctor", continuó para terminar con una frase lapidaria: "Mi madre no va a venir, y mi hermana, muchísimo menos".

Tras esto, fue Belén Esteban la que matizó la situación: "Isabel (Pantoja) habla con su hijo, y su hijo, con buenas palabras le dice, 'Mamá, ahora mismo no quiero que vengas porque me puede afectar a mi estado anímico'". Una explicación similar a la que ofreció su mujer, Irene Rosales, cuando dijo que los médicos le habían recomendado evitar situaciones que pudieran alterarle.

Mientras tanto, el hijo de la tonadillera se ha refugiado en su casa de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, con su mujer y sus hijas mientras intenta comenzar una nueva vida más saludable para evitar nuevos sustos.