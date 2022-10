@xiskya, la monja que predica en TikTok desde Mallorca

Xiskya Valladares (@xiskya en TikTok) es la monja con más seguidores en esta red social, la más popular entre los jóvenes.

Nicaragüense de 53 años, lleva tiempo asentada en Palma de Mallorca como religiosa de la Pureza de María, que cuenta con su propia universidad, donde imparte clases en el grado de Periodismo, además de dirigir el gabinete de comunicación. Y de comunicar, esta monja influencer sabe un rato. Lo debe de hacer estupendamente porque arrastra a casi 645.000 'feligreses' que no se pierden ninguno de los vídeos que crea en TikTok, donde, además, responde a dudas y preguntas que le formula su fiel legión de seguidores. Sus entradas tienen 12 millones de 'likes', un tirón mediático que también la han hecho famosa en Latinoamérica.

Xiskya, filóloga y periodista, aprendió a manejarse en TikTok durante lo peor de la pandemia. Aprovechó aquellos meses de confinamiento ("como las clases eran online tenía más tiempo libre") para empaparse de las posibilidades que ofrecía esta plataforma de vídeos cortos, donde vio una formidable vía para llegar a nuevas audiencias. Se las ingenió para crear efectos especiales usando el croma, para rotular las imágenes con títulos... y poco a poco fue captando la atención de los usuarios. Un día, cinco, al siguiente, quince. Hasta que dio el pelotazo al hacer un dúo (un vídeo en respuesta a otro vídeo) con un chaval de Barcelona de 16 años que confesaba tener un considerable cacao mental a cuenta de la Santísma Trinidad. El joven decía no entender nada de este intrincado dogma del cristianismo por mucho que le contaran que Dios es uno y trino, una unidad conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Xiskya se lo explicó a su modo y al chico le resultó tan comprensible que él y sus amigos empezaron a seguirla. Se fue corriendo la voz de que había una monja en TikTok que respondía de forma sencilla a cuestiones complejas y el boca a boca digital desató una lluvia de nuevas preguntas... y seguidores por decenas de miles.

"Me preguntan de todo, desde lo más banal a lo más complicado, pero casi siempre tienen que ver con la moral sexual: si pueden tener sexo fuera del matrimonio, si es pecado ser homosexual o masturbarse. Yo les insisto que es mucho más grave la soberbia o la discriminación que masturbarse", dice Xiskya, a quien no deja de sorprender que el 40% de sus 'followers' (la mayoría jóvenes de entre 14 y 30 años) no pise la iglesia "¡y siga a una monja!".

Un análisis de su audiencia que elaboró el Vaticano (hasta Roma han llegado los éxitos de sor TikTok), reveló que el 30% se declara creyente no practicante y otro 10%, ateo. "Hace falta adecuar los lenguajes y los formatos a los nuevos tiempos", insiste. Xiskya sube, además, vídeos en los que comenta la actualidad, desde la guerra de Ucrania a los gritos machistas del colegio mayor Elías Ahuja o noticias del papa Francisco, a quien le anima a organizar una pastoral digital. Y lo argumenta: "A misa van pocos y la mayoría pinta canas. Las redes sociales son donde la gente consume un montón de su tiempo y es el lugar idóneo para llegar a los que no vienen a la iglesia". Palabra de monja 'tiktoker'.