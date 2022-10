Ira de Fürstenberg, la aristócrata que escapó a Brasil

Ira de Fürstenberg era una modelo y actriz italiana, heredera de una rica familia que, si bien no ostentaba título, sí que formaba parte de la aristocracia europea. Con apenas 15 años se casó con el príncipe Alfonso de Hohenloe, con quien tuvo dos hijos, Christoph y Hubertus, y con quien también protagonizó una dramática separación, con abandono del hogar incluido. La semana pasada celebró, con dos años de retraso, una gran fiesta en conmemoración de su 80 cumpleaños a la que acudió lo más granado de la sociedad. Sin embargo, la historia huracanada de engaño, infidelidad y ruptura de Tamara Falcó hizo que la cita pasara desapercibida. Las primeras imágenes de Isabel Preysler después de era una modelo y actriz italiana, heredera de una rica familia que, si bien no ostentaba título, sí que formaba parte de la. Con apenas 15 años se casó con el, con quien tuvo dos hijos, Christoph y Hubertus, y con quien también protagonizó una dramática separación, con abandono del hogar incluido. La semana pasada celebró, con dos años de retraso, unaa la que acudió lo más granado de la sociedad. Sin embargo, la historia huracanada de engaño, infidelidad y ruptura de Tamara Falcó hizo que la cita pasara desapercibida. Las primeras imágenes de Isabel Preysler después de archiconocido vídeo del beso de Íñigo Onieva con otra mujer en el Burning Man eran, precisamente, dirigiéndose al encuentro con Ira.

Hija del príncipe Tassilo von Fürstenberg y de Clara Agnelli, con solo trece años era ya una de las primeras modelos de baño de Emilio Pucci. En su 15 cumpleaños, posó para el reputado fotógrafo de moda Cecil Beaton y solo unos meses después, el 17 de septiembre de 1955, contrajo matrimonio con el príncipe Alfonso de Hohenlohe, que convirtió Marbella en epicentro de la aristocracia europea en los años 60, y que en aquel momento le doblaba la edad, con 31 años. A los 16 años, Ira se convirtió en madre por primera vez. Con Alfonso de Hohenlohe tuvo dos hijos, Christoph y Hubertus. Sin embargo, según ella misma confesó, "toda la energía que mi primer marido puso en ir a encontrar inversores en Europa, yo la puse en todas las fiestas del mundo". Cinco años después de la boda, en 1960, terminó su relación con el príncipe emprendedor y decidió iniciar una nueva vida en Brasil alejada del que había sido su marido y de sus dos hijos y al lado del que se convertiría en su segundo marido, Francisco Baby Pignatari, un rico empresario conocido por sus andanzas con las mujeres y por su afición a la noche. Flechazo en la nieve Como si de una novela de amor se tratara, 'Baby' se había fijado en Ira mientras esquiaba. Ella tenía 20 años y él, 45. Juntos se fugaron y Alfonso de Hohenlohe, conocedor de la infidelidad, siguió a la pareja. El brasileño fue interceptado y detenido en México por adulterio, aunque finalmente, Ira consiguió el divorcio y se casó con el empresario. Sin embargo, si su primer matrimonio había durado cinco años, este fue de solo cuatro. Todavía no tenía 25 años cuando ya se había casado y divorciado dos veces y estaba inmersa en una cruenta batalla por la custodia de sus hijos a los que no pudo ver durante años. En lo profesional, fue una actriz y modelo de renombre, protagonizó largometrajes en España y en otros países europeos y trabajó para firmas como Valentino, Chanel o Lagerfeld. Ahora lleva una vida tranquila y discreta. El 18 de abril de 2020 cumplió 80 años pero la pandemia del coronavirus no le permitió celebrarlo como es debido. Siguiendo la máxima de que nunca es tarde si la dicha es buena, dos años después ha decidido celebrar su aniversario en una fiesta en el Palacio de Liria a la que acudió su hijo menor, Hubertus de Hohenlohe (Christopher de Hohenlohe falleció en 2006 a los 49 años) y a la que también acudieron otros rostros conocidos como la ya mencionada Isabel Preysler; su amiga, Carmen Martínez Bordiu; Inés Sastre, Rafael del Pino, Manuel y María Colonques, Alberto Cortina y su mujer, Elena Cú, y el venezolano Gustavo Cisneros, así como miembros de los Alba, como Eugenia Martínez de Irujo, su hija, Tana, o su hermano Fernando, Alfonso Díez, viudo de Cayetana de Alba, Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés y la infanta Elena.