Toni Acosta: "Para mí el humor es como una ciencia exacta"

No para. A sus 50 años, Toni Acosta (Tenerife, 1972) está viviendo el que posiblemente sea el punto más dulce de su carrera. Series de televisión, películas y hasta un divertido podcast, junto a su amiga Silvia Abril, mantienen en lo más alto a una de las protagonistas de 'Padre no hay más que uno 3', la película española más taquillera del año, obra del incombustible Santiago Segura, con quien ya ha trabajado hasta en cuatro ocasiones.

-Está abonada a Santiago Segura desde 'Sin rodeos', ¿es el único director que la soporta?

(Ríe). Nah, sí que creo que nos entendemos muy bien a la hora de trabajar juntos. Me manda el guion, charlamos un poco, pero es un director que te pide muy claramente lo que quiere y a mí me gusta mucho trabajar con gente así. Yo creo que va hasta con el montaje y el gag en la cabeza.

-O sea, que no le deja meter baza.

Es que a mí el humor me parece una ciencia exacta, así que si de repente dice "acaba con esto o cierra la frase así o pon esta cara". Sé que lo tiene en la cabeza. Pero sí que le propongo cosas y si no las ve, hago caso, porque en ese sentido soy muy obediente y entiendo que tiene montado el chiste. Luego las pelis funcionan como un tiro y cuando las veo caigo en por qué me había pedido hacer eso.

-Uno de los momentos más divertidos de la película tiene que ver con los primeros novios de las niñas. ¿Le preocupa a usted?

A mí me da un poco de curiosidad ver con quién aparecerá o qué novio o novia traerán.

-Desarrolle.

A mí mis hijos me encantan, me caen muy bien y siempre pienso en cuándo se dará la vuelta la tortilla y creo que se va a dar cuando conozcan a sus parejas, que les voy a caer mal (ríe). Siempre pensamos que Nicolás saldrá con una francesa que diga "pues su madre no es tan flaca o tan famosa" o "¿cuándo se va de la casa tu madre?" (Todo esto con riguroso y divertido acento francés).

-¿Qué se siente al participar en una de las películas más taquilleras del año?

Es que siempre está como esa cosa de etiquetar: la chica de moda, el director atormentado o el más taquillero. Jo, vamos a ver si hacemos cine que lleve a gente a las salas entre todos. A mí me gusta mucho esa idea: quiero que la gente se lo pase bien viendo la película que les aporte un buen rato de desconexión.

-¿No le cansa hacer más entregas de un mismo concepto?

Qué va. Mola mucho volver a reunirnos. Mola mucho juntarnos para rodar la peli, y reunirnos ocho meses después para estrenarla y promocionarla. Nos hace ilusión vernos y ver cómo han crecido los chavales. Yo suelo decir que dos meses al año estoy casada (ríe).

-De un tiempo a esta parte no para. ¿No le estresa eso?

Es curioso lo del estrés porque cuando uno se propone parar te salen trabajos interesantes y dices bueno ya pararé.

-¿Le da miedo parar?

Da un poco de susto, lo que pasa es que también piensas: "Como salgan cosas y yo esté enferma, no las voy a poder hacer" (ríe).

-En la película, hay varios momentos de inclusión, donde los chavales intercambian los roles tradicionales. ¿Qué opinión le merece la polémica suscitada con el beso entre dos mujeres en 'Lightyear'?

A mí me gustaría que no hubiese tantas etiquetas y te lo digo por mí misma. El público asume por mi historial que soy heterosexual, no se cuestiona nada más. Solo existe la duda si hay misterio, pero yo a lo mejor soy bisexual. Me encantaría que se dejaran de tantas etiquetas. Yo me alegro de que el beso siga ahí.