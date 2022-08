Rafael Amargo en 'Espejo Público': "Buscan que me muera de hambre"

El bailarín y coreógrafo Rafael Amargo estrenó este jueves en el Teatro Marquina de Madrid 'The Beautiful Dream of Life' y por este motivo fue entrevistado en el programa de televisión 'Espejo Público'. Ante las cámaras, habló sobre su detención en diciembre de 2020, acusado de dos presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal. Después, la Fiscalía pidió para él una pena de nueve años de prisión por un delito contra la salud pública.

Amargo afirmó que esta trama es "un tema político" con "dos manos negras" detrás. Y cuyo objetivo no es otro que "se muera de hambre".

"A día de hoy todavía no me han dado el pasaporte. Cuando te pasa una cosa así tienes que confiar en ti, saber tu verdad, que eres el único que la sabe. Con el tiempo, sé de personas que tenía a mi alrededor, que pensaba que estaban lejos, las tenía más cerca. Me refiero a dos manos negras. Cuando empieza esta investigación sé a ciencia cierta que es cerrando otra a cambio de esta, son capaces de cualquier otra", dijo.

"Si me pasa algo, que sepan que yo ya lo sentía. Más vale prevenir que curar. El juicio no tengo ni idea de cuando saldrá, pero tengo ganas para poder seguir con mi ritmo de vida. El 80% del trabajo que tengo lo tengo en el extranjero, y ahora no puedo salir del país. Así buscan que me muera de hambre y tenga que pactar", añadió.