Marta Riesco y Antonio David Flores, reconciliados 'online' ...

Las últimas declaraciones de Marta Riesco en televisión y su sonrisa dejaban entrever que había retomado la relación con Antonio David, por más que ella lo disimulara. La reportera se mostró profundamente dolida y muy rotunda al poner punto final a su romance con el malagueño. Pero este fin de semana publicó un posado de ambos haciendo oficial, de nuevo, su noviazgo. Fue durante el cumpleaños de él, y no dudó en enviarle un emotivo mensaje a través de Instagram: "Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan. Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo. Indestructible".

'Viva la vida' mostró imágenes de ambos paseando por las calles de Madrid, algo sin ninguna relevancia en una pareja si no fuera porque Marta y Antonio David ocultaron su relación mientras él seguía siendo pareja de Olga Moreno. También después de haber hecho pública la ruptura de su matrimonio y de que el padre de Rocío Flores se fuera a vivir con la periodista de El programa de Ana Rosa', a pesar de los intensos rumores sobre su persona y de haber mantenido algún enfrentamiento con el clan Pantoja. Debido a la situación que supuso verse en el centro de las críticas, pasó por un momento emocionalmente complicado que le hizo alejarse de la televisión durante unas semanas por recomendación médica.

Y es que este noviazgo está resultando una carrera de obstáculos. Comenzó rompiendo la amistad de Marta con Rocío Flores, la hija de Antonio David, y enrareciendo la confianza paternofilial. Tras meses sin querer aparecer en público, dieron el paso con unas fotos en la portada de una revista. Luego llegaba el cumpleaños de ella y recibía en la redacción del programa en el que trabaja un ramo de flores con una romántica dedicatoria. Todo parecía ir como la seda cuando saltó por los aires en el programa 'Ya son las ocho en directo'. La fiesta de cumpleaños de Marta iba a ser la presentación oficial de la pareja pero él decidía no ir. En esas circunstancias, la periodista anunciaba, para sorpresa de sus compañeros, que "por amor propio y dignidad no puedo consentirlo más". Pasaban los días y en un mar de lágrimas explicaba que no había marcha atrás y que Antonio David no le cogía el teléfono, lo que denotaba el interés de ella por seguir en contacto con él. Y si el cumpleaños de ella supuso el fin de la historia el de él, ha supuesto la reconciliación.