Los famosos devotos vuelven a disfrutar de la Semana Santa

Semana Santa de 2022 está siendo el principio de la vuelta a la normalidad. Fieles devotos llenan las calles de las ciudades cargados de promesas y entre ellos, muchos rostros conocidos, que sen concentran mayoritariamente en Sevilla y en Málaga. Después de dos años con restricciones sanitarias que no permitieron glorificar a los santos titulares, los hemos visto emocionados y con muchas ganas de procesiones desde el Domingo de Ramos haciendo gala de su fe. Ese es el caso de Antonio Banderas que desde hace 18 años acompaña a las Reales Cofradías Fusionadas. Es el mayordomo del trono de María Santísima de Lágrimas y Favores y acude cada año a su cita. Esta vez, con más ilusión si cabe. "Durante la pandemia sé que gente, amigos míos han pasado por situaciones muy personales y han venido a esta virgen a pedirle cosas personales. Todo esto ayuda a muchísima gente", contaba el actor malagueño. "No queremos revoluciones, queremos evoluciones. Hay muchas cosas que pedir", decía. Laestá siendo el principio de la vuelta a la normalidad. Fieles devotos llenan las calles de las ciudades cargados de promesas y entre ellos, muchos rostros conocidos, que sen concentran mayoritariamente enDespués de dos años con restricciones sanitarias que no permitieron glorificar a los santos titulares, los hemos visto emocionados y con muchas ganas de procesiones desde el Domingo de Ramos haciendo gala de su fe. Ese es el caso deque desde hace 18 años acompaña a las Reales Cofradías Fusionadas. Es el mayordomo del trono de María Santísima de Lágrimas y Favores y acude cada año a su cita. Esta vez, con más ilusión si cabe. "Durante la pandemia sé que gente, amigos míos han pasado por situaciones muy personales y han venido a esta virgen a pedirle cosas personales. Todo esto ayuda a muchísima gente", contaba el actor malagueño. "No queremos revoluciones, queremos evoluciones. Hay muchas cosas que pedir", decía.

Y es que, para Antonio, la parroquia de San Juan Bautista forma parte de sus vivencias más íntimas. "Mis padres se casaron en esta iglesia, aquí nos bautizaron a mi hermano y a mí. Esto forma parte de la historia de nuestra vida", recordaba. El intérprete y productor ha sido capaz de contagiar su amor por la Semana Santa a sus amigos y parejas. Así, le ha acompañado su compañera de trabajo y amiga, María Casado. También pudimos ver a Nicole Kimpel y hace años Melanie Griffith se atrevió incluso a vestirse de mantilla. La americana no ha vuelto a ver en persona los desfiles procesionales desde su ruptura con el malagueño, sin embargo, en más de una ocasión ha demostrado que no olvida lo que significó para ella haciendo gala de su fe por el Cautivo de Málaga en redes sociales. Precisamente al Cautivo pidió Terelu Campos quedarse embarazada hace 24 años, así se los confesaba este lunes a sus compañeros de 'Sálvame' en una conexión desde la ciudad costera. Y es que, las Campos no faltan a la Semana Santa malagueña. "Para mí, es de las cosas más bonitas que puedo vivir en mi tierra", aseguraba. Terelu comparte estos días junto a su madre, María Teresa, y su hija, Alejandra Rubio. Como cada año disfrutan de los desfiles procesionales desde el balcón de un céntrico hotel. La que no ha podido compartir esos momentos tan especiales en la vuelta a la normalidad ha sido Carmen Borrego que continua con sus compromisos profesionales en Madrid. En Sevilla toreros y artistas se echan a las calles y a los balcones para ver las procesiones y muchos de ellos incluso salen como costaleros. El domingo de ramos pudimos ver la estampa familiar de Francisco Rivera junto a su mujer, Lourdes Montes, los dos hijos que tienen en común, Carmen y Curro, y la hija mayor del torero, Cayetana. La actriz Amaia Salamanca y su marido, el empresario Rosauro Varo acudieron con sus hijos a misa y luego vieron la procesión desde un céntrico balcón junto a Miguel Báez el Litri, que ya ultima los preparativos de su boda el mes que viene con Casilda Ybarra. En el mismo balcón se encontraba el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. Cerca de la capital Sevillana, en Mairena del Alcor, la presentadora y modelo Eva González compartía la jornada con su hijo. No le acompañaba su marido, Cayetano Rivera, por compromisos taurinos. En los días que quedan de Pasión, seguiremos viendo rostros conocidos dando muestras de su devoción cristiana. Los toreros suelen acompañar a la hermandad del Baratillo que tiene su capilla junto a la plaza de toros de la Maestranza, y a la de San Bernardo, en la que José Ortega Cano bautizó a su hijo pequeño. En la primera se ha podido ver al Cordobés o a Morante de la Puebla. María del Monte, miembros de la Casa de Alba, Raquel Revueltas, Charo Reina o Genoveva Casanova están entre los habituales. No sabemos si Ana Rosa Quintana podrá acercarse a venerar al Cachorro de Triana, debido a su estado de salud pero seguro que tiene su pensamiento en el Viernes Santo sevillano.