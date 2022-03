Victoria Federica concede su primera entrevista y habla de su abuelo, el rey Juan Carlos: "Es mi persona favorita"

La revista ELLE cuenta con una protagonista de excepción en su portada del número de abril. Victoria Federica, nieta de los reyes Juan Carlos y Sofía, concede a la publicación su primera entrevista. La hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar muestra también diferentes looks en la sesión fotográfica que ha realizado para la revista.

"Quiero mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy, porque la imagen que se tiene de mí no es la verdadera, tengo las mismas inquietudes que cualquier chica de mi edad", asegura la sobrina de Felipe VI, que niega que quiera convertirse en influencer. "Es un trabajo que respeto mucho, de hecho tengo buenos amigos que se dedican a eso. Sin embargo, no es una salida profesional con la que me identifique. Quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver", explica.

Victoria Federica no duda en mostrar la admiración que siente por su abuelo, el rey emérito. "Es mi persona favorita del mundo. A nivel personal es un referente, como para cualquier persona lo es su abuelo, eso es obvio, y le considero mi segundo padre", afirma.

La joven no ha escatimado en alabanzas para el rey Juan Carlos: "Solo quiero que se valore la entrega de mi abuelo por este país. Aunque hace tiempo que no estamos juntos, hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera".

Victoria Federica de Marichalar de Borbón concede a ELLE la primera entrevista de su vida. https://t.co/OQajULx8BS — ELLE España (@elle_es) March 16, 2022

Entre otras cuestiones, Victoria Federica se declara "católica practicante" y subraya también su pasión por la cultura y las tradiciones españolas. "Soy una gran amante de la cultura y la tradición española, del flamenco y de la tauromaquia. Una tarde en la plaza de toros con mi abuelo forma parte de los momentos más especiales de mis recuerdos que guardo con infinito cariño", destaca.

La joven también desvela los tatuajes que se ha hecho desde que cumpliera la mayoría de edad y habla con admiración de su madre y sus dos abuelas.