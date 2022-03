Almudena Cid, mudanza definitiva de la casa que compartía con Christian Gálvez

Después de 14 años compartiendo su vida con Christian Gálvez, once de ellos casada, Almudena Cid cierra un capítulo de su vida despidiéndose de la que ha sido su hogar familiar. La revista Semana cuenta que el pasado lunes la exgimnasta acudió acompañada por sus padres a la vivienda que compartía con su marido hasta finales del año pasado, cuando anunciaron su ruptura, para retirar muebles, ropa y otros enseres.

Según describe la publicación, Almudena se veía. Refugiada en su trabajo en el teatro y en su familia, ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano y no habla públicamente sobre su expareja. Sin embargo, tras las declaraciones públicas de amor del presentador de Mediaset sobre su nuevo amor , la también presentadora de Telecinco, Patricia Pardo, no ha podido evitar reaccionar en las redes sociales dado su apoyo a mensajes que valoran su ruptura o que opinan sobre el momento que está atravesando la exgimnasta. Entre ellos, destaca: "Que Christian Gálvez haga está declaración de amor a Patricia Pardo con su ruptura tan reciente y sabiendo que Almudena Cid no lo está pasando bien me parece hasta cruel, la verdad".