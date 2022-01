Un millonario checo circula a 417 km/h por una autopista alemana y no le multan

Las autoridades alemanas criticaron este jueves por temerario a un millonario checo que circuló con su coche deportivo a la increíble velocidad de 417 kilómetros por hora en una autopista germana, pero no le multaron porque le legislación germana no recoge limites a ese respecto. Radim Passer alcanzó dicha marca en la autovía conocida como A2 que une lãs ciudades entre Berlín y Hannover a bordo de su Bugatti Chiron, un bólido que cuesta de serie la friolera de 3,8 millones de euros. Passer grabó la carrera y colgó las imágenes en la Red. En las mismas puede verse también el tacómetro del vehículo y un GPS que certifica la velocidad alcanzada. El millonario no tiene nada que temer. El tramo de autopista en el que alcanzó esa marca no tiene limite de velocidad. Alemania es el único país del mundo que solo limita la velocidad en los tramos considerados peligrosos de sus autopistas.

Un portavoz del Ministerio federal de Transportes destacó que rechazan todo comportamiento en el tráfico rodado que pueda conducir a una amenaza para los usuarios. Bajo el vídeo de Passer puede leerse un texto en el que comenta que realizó una "prueba de velocidad" en un tramo de 10 kilómetros de autopista con tres carriles y de buena visibilidad en todo el recorrido.

NO CIRCULABA SOLO

Pese a todo, según este conductor temerario, "la seguridad tuvo prioridad". Pero lO cierto es que el vídeo revela que no circulaba solo. En el mismo pueden apreciarse varios vehículos que fueron adelantados y cuyos ocupantes debieron verse sorprendidos por la alta velocidad del deportivo. Según la revista 'Forbes', Passer cuenta com una fortuna de unos 6.600 millones de coronas (unos 308 millones de dólares) y es uno de los mayores millonarios de la República Checa. En el vídeo reconoce que superó la prueba debido no solo a su pericia al volante. "Gracias a Dios por la seguridad y las buenas circunstancias con las que alcanzamos la velocidad de 417 km/h", escribe el magnate.