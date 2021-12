Ana Obregón recuerda a su hijo Alex Lequio en un preocupante mensaje

Este lunes se cumplían exactamente 19 meses de la muerte de Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio. El joven moría después de dos años de lucha contra el cáncer y, desde entonces, la actriz ha ido publicando en redes sociales mensajes que han dejado muy patente la dureza del momento que atraviesa. Y en ese último texto el contenido tampoco ha sido menos emotivo y menos crudo.

Ana Obregón acompañaba el texto de una foto con su hijo: "Aless, duele infinitamente no escuchar tu voz diciendo lo más bonito que me han llamado en mi vida, es solamente una palabra: «MAMÁ». Y duele demasiado no poder volver a pronunciar lo más bonito que ha salido de mi boca , es también una sola palabra: «HIJO». Porque así como el único amor que no termina nunca es el que siente una madre por su hijo, el único dolor que jamás desaparece es el de una madre cuando tiene que decir adiós a su hijo para siempre. Mi vida: Hasta que volvamos a encontrarnos que espero que sea muy pronto, voy a seguir fingiendo que estoy viva.

Por tu lección de vida.

Por ti… #19mesessinti #hijo #alessforever 💔⭐️".