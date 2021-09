María Teresa Campos responde a su expareja Bigote Arrocet

La veterana presentadora de televisión María Teresa Campos ha hablado sobre su ruptura con el humorista Bigote Arrocet, nueva incorporación del reality show 'Secret Story'.

Es Radio. Bigote Arrocet acusó a la periodista de "mentirosa" y negó su ruptura vía Whatsapp , algo que ha enfadado a María Tesa Campos. Este martes la presentadora ha hablado del tema en el programa 'Es la Manaña de Federico', de

Campos se ha mostrado dolida por las palabras de su expareja en el reality de televisión. " Yo no quiero hablar de esta persona, he querido llamar para darte las gracias, pero no me compete lo que haga, que le vaya bien o mal, no tengo nada que ver con él y a ver si es posible que se hable de él sin hablar de mí. A mí me daña, que viva su vida y que no se meta con nada mío", aseguraba la periodista según el periódico 20 minutos.

La periodista María Teresa Campos es reconocida por ser presentadora de radio y de televisión, sector en el que lleva desde 1891 con el programa 'Esta es tu casa'.

Su expareja Edmundo Arrocet, más conocido por Bigote Arrocet es un actor y humorista argentino- chileno que destacó en España por ser colaborador del programa 'Un, dos, tres... responda otra vez'.