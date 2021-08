Bond dice nunca jamás a la herencia de sus hijas

Sean Connery lo advirtió hace tiempo: 'Nunca digas nunca jamás'. Pero Daniel Craig siempre ha sido un James Bond díscolo y atípico. Así que se ha saltado a la torera esa máxima ya mítica del agente '007'... Y ha dicho nunca jamás. En público.

El actor ha declarado en una entrevista que bajo ningún concepto piensa dejar una herencia a sus hijas, que antes se gastará todos sus millones o se los regalará a quien mejor le parezca, porque para él las herencias son algo "desagradable".

Craig tiene 53 años y, supuestamente, mucha vida por delante para cambiar de opinión. De hecho su próxima película en el papel de Bond, que se estrenará a finales de septiembre, lleva por título 'No Time To Die' ('Sin tiempo para morir'). Las dos hijas del actor británico, de momento, no se han pronunciado al respecto. De la segunda, la que tiene con Rachel Weisz, no se esperan declaraciones porque la criatura todavía no ha cumplido los tres años. La primera en cambio sí podría manifestarse.

Tiene 29, se llama Ella, y es fruto del matrimonio de juventud del actor con la actriz escocesa Fiona Loudon. Ella de momento ya ha recibido una innegable herencia genética de su padre. No en la estatura (es más alta que él) pero sí en las facciones. La relación entre ambos es excelente.

Tanto que Ella actuó como testigo en la segunda boda de Craig. Sin embargo, nunca le ha acompañado a un estreno. La fama es algo, que al menos por ahora, la joven se niega a heredar. Al actual '007' se le supone un patrimonio de unos 136 millones de dólares... "¿No afirma un viejo dicho que si te mueres siendo rico has fracasado?", pregunta retóricamente Craig en la revista femenina 'Candis'. Acto seguido, el actor alaba la extrema generosidad del filántropo Andrew Carnegie, un industrial estadounidense del acero que a lo largo de su vida llegó a donar una suma que hoy equivaldría a 11.000 millones de dólares. "Apuesto a que también se quedó con una parte para él. Pero yo no quiero dejar grandes sumas a la siguiente generación. Creo que la idea de dejar una herencia es bastante desagradable.

Mi filosofía es deshacerse de todo o regalarlo antes de irse", insiste el británico.

Alguien podría pensar que las cinco veces (seis si se cuenta la parodia de los Juegos Olímpicos de Londres) que Daniel Craig ha interpretado a Bond, James Bond, podrían haber trastocado la personalidad del actor hasta convertirlo en un ser tan frío y despiadado como el personaje creado por Ian Fleming. Sin embargo, él lo desmiente con rotundidad. "Soy tan emocional como cualquiera -se defiende-, y puedo ponerme a llorar por cualquier cosa. Un buen anuncio puede hacer que se me salten las lágrimas si estoy en el estado emocional adecuado". Claro que, en este sentido, también Vito Corleone se ponía tierno con su gato...

El marido de Rachel Weisz ha aprovechado para anunciar que, después de esta nueva entrega de Bond, no volveremos a verlo en el papel del célebre agente secreto. Aunque también insinuó lo mismo después de haber rodado 'Spectre' y sin embargo ha reincidido... Ahora lo que queda claro es que cuando Craig acepta un trabajo no lo hace con el ánimo de hacerse rico para dejar una suculenta herencia a sus hijas. Otra cosa es cómo reaccionarán ellas al saberse desheredadas: ¿Agitadas? ¿Solo mezcladas? O tal vez orgullosas de saber que su padre tiene por costumbre gastarse el dinero en causas solidarias que abarcan desde la lucha contra el sida a las minorías étnicas, y que ha llegado a donar su propio Aston Martin para ayudar a estudiantes sin recursos.