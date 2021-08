Saray Montoya, de 'Supervivientes' y 'Los Gipsy Kings', denuncia haber sido apuñalada por su propia familia

Saray Montoya, diseñadora conocida por su participación en 'Supervivientes' y en 'Los Gipsy Kings', ha denunciado en redes sociales y en programas de televisión que ha sido apuñalada por tres miembros de su familia.

Según ha revelado en varios vídeos publicados en Instagram, la agresión se ha producido en su domicilio y ha sido perpetrada por tres familiares, entre ellos el hermano y el padre de su marido, es decir, su cuñado y su suegro.

Los hombres, que se encuentran "en paradero desconocido", le han atacado tanto a ella como su hija Naiara, aunque la peor parte se la ha llevado la madre. "Me han dado cinco puñaladas en la espalda, cinco en el brazo, dos en las piernas y una en la cabeza", ha dicho.

Saray ha explicado que la raíz del problema se produjo por un enfrentamiento entre su marido, Jorge Rubio 'El Canastero' y el hermano de este.

Según cuenta en sus redes sociales, los atacantesa provecharon que el marido de Saray Montoya no estaba en casa para perpetrar el ataque."Me han dado palos en la cabeza, puñaladas. A mi madre le han cortado la cara, le han dado cinco o seis puñaladas en el brazo. A una prima mía que se ha puesto en medio le han dado otra puñalada. La Policía me ha dicho que esto es un homicidio, los están buscando, yo lo voy a llevar hasta el final, a mí no me importa que me maten, pero a mi hija no", ha sentenciado.