María Isabel anuncia que deja el mundo de la música por problemas de ansiedad

La cantante María Isabel López Rodríguez, conocida artísticamente como María Isabel, ha anunciado que, a sus 26 años, deja el mundo de la música por problemas de ansiedad.

En su perfil de Instagram, la artista -natural de Ayamonte (Huelva) y ganadora del festival Eurojunior en 2004- ha explicado que se va "de todo eso que una vez" amó porque, ha argumentado, "a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado. Es duro, y me da rabia, y más yo que nunca he dejado de luchar".

"Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo", ha añadido, por lo que ha decidido "tomar un respiro, tiempo para pensar, meditar y saber el camino a seguir".

"Podría decir que volveré, pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto", ha agregado la cantante, quien ha dado las gracias a todas las personas que no la "han dejado sola en este camino desde hace 17 años hasta aquí". "Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando", ha afirmado.

Ha concluido explicando que "es el momento de meditar, de pensar, de trabajar duro, y que Dios decida el camino".