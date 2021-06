Sebastián Yatra: "De chiquito siempre quería ser como Enrique Iglesias"

Actualizada 26/06/2021 a las 16:34

Sebastián Yatra arranca este sábado su gira por España, el país de uno de sus ídolos ("De chiquito siempre pensaba que quería ser como Enrique Iglesias", dice), con conciertos que en su opinión serán "espectaculares" ante la expectación que ha provocado su visita y el tiempo que han esperado sus seguidores por la pandemia.

"Va a haber muchas sorpresas, voy a tener a grandes invitados como Lola Índigo o Pablo López. Estoy muy emocionado, deseando que suenen los violines y yo simplemente no tenga que cantar", reconoce en una charla ante el concierto que oferece este sábado en el Teatro Lope de Vega de Madrid este ídolo de masas colombiano, que se mueve igual de bien entre la balada que con artistas de urbano latino.

El pasado martes en la capital española, el artista ya se subía por primera vez a un escenario desde el comienzo de la crisis del coronavirus para interpretar dentro de la gira de David Bisbal el tema "A partir de hoy".

"Ese momento me dio subidón para preparar lo que venía ahora conmigo. Fue un detalle muy bonito de David que me invitara, es un artistazo y cantar junto a él siempre es un placer para el oído", cuenta.

A pesar de todas las complicaciones que surgieron durante 2020 debido a la pandemia, actualmente Yatra (Medellín, 1994) se encuentra en el que probablemente es el mejor momento de su carrera.

El artista acaba de anunciar su gira mundial, para la cual, ya ha colgado el cartel de "no hay entradas" en la mayoría de los conciertos que dará en nuestro país. Al de Madrid le seguirán actuaciones en Barcelona, Sevilla, Marbella (Málaga) y Sanxenxo (Pontevedra).

Después, dará un salto a México. Pero, además, del 25 de septiembre hasta el 20 de noviembre le espera una gira por Estados Unidos de la mano de Ricky Martin y Enrique Iglesias. "No veo el momento de que llegue, el poder actuar con estas dos grandes personas", señala.

"Para mí ambos dos son un ejemplo a seguir muy fuerte dentro de la música. Cuando era chiquito siempre pensaba que quería ser como Enrique, es el referente más grande que tengo. Me decía: tienes que luchar par algún día tener una carrera como él. Y de Ricky Martín, qué te voy a decir (…). Me siento muy agradecido por esta invitación, de poder acompañarlos y voy a dar todo lo mejor de mí", agrega.

A sus 26 años Yatra es uno de los artistas latinos más conocidos en el mundo gracias a temas como "Traicionera" (2017), "Robarte un beso" junto a Carlos Vives (2018) o "Cristina" (2019), que le lanzaron al estrellato.

Ahora, gracias a su colaboración con Myke Towers "Pareja del año", ha vuelto a la lista número 1 de muchos países y es uno de los grandes éxitos del momento a nivel global con más de 200 millones de visualizaciones en YouTube.

El propio artista aún no se puede creer: "Lleva un ritmo loquísimo, ya van varias semanas seguidas como número uno aquí en España y no veo la hora de poder cantarla para ustedes", afirma.

El mundo conoce al colombiano por su música, pero ahora también le van a conocer por actor. Y es que Yatra ha estado cuatro meses en España rodando la serie musical para televisión del director mexicano Manolo Caro, "Érase una vez... Pero ya no", que se podrá ver en Netflix (de momento sin fecha de lanzamiento).

"Yo no hice ni cásting ni nada, por eso tenía miedo; un día me llamó Manolo, al que admiro infinito, y me dijo: '¿Quieres ser el protagonista de mi próxima serie para Netlfix?’. Yo respondí que sí sin pensarlo dos veces”, recuerda sonriendo.

Todavía no se sabe con exactitud qué personaje interpretará el cantante (quien comparte reparto con Rossy de Palma, Asier Etxeandia e Itziar Castro, entre otros), pero sí anticipa que versará "sobre una leyenda muy divertida de amor".

Preguntado por si tiene intención de seguir en el mundo de la interpretación, responde: "Vamos a ver si les gusta cómo actúo, ustedes me dirán cuando vean la serie, pero ojalá y pueda hacer más proyectos de este tipo".

Para terminar, con el foco puesto en su gira, Yatra aún tiene tiempo para confesar cuál le gustaría que fuera su próxima colaboración: "Estaría bien hacer una canción en inglés con Bruno Mars o Ed Sheeran", recalca riendo.