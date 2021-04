Encuentra unas gafas dentro de una bolsa de patatas fritas compradas en Cádiz

Si es usuario de Twitter ya sabrá de lo que le hablo, una joven gaditana publicó en esta red social el martes que había encontrado unas gafas de ver dentro de una bolsa de patatas fritas que su madre había comprado en el supermercado.

La marca de patatas 'Cortijo del Olivar' presentaba una sorpresa en esa bolsa: unas gafas de ver con montura y cristales incluidos.

me he encontrado unas gafas de vista en un paquete de patatas (adjunto todas las perspectivas para que se vea que no es fake) pic.twitter.com/dbMUxSV1GI