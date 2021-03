Nike se desmarca de las zapatillas satánicas del rapero Lil Nas X

Actualizada 30/03/2021 a las 17:43

Ha sido un escándalo de tales dimensiones que Nike se ha apresurado a negar cualquier vinculación con el proyecto. Y es que este se las trae.



El rapero Lil Nas X, en colaboración con el colectivo artístico MSCHF, ha desarrollado una serie limitada de zapatillas con referencias satánicas y una gota de sangre, dicen que humana, en la suela. Para ello ha tomado como punto de partida las Air Max 97 de Nike y las ha modificado hasta dar con las llamadas 'zapas de Satán'. El resultado tiene mucho de hilarante, con una referencia al pasaje bíblico de Lucas 10:18 -"Vi a Satanás caer como un rayo del cielo"-, un pentagrama de bronce sobre los cordones, una cruz invertida en la lengüeta, el número de la edición limitada al que pertenece cada par -se han lanzado 666, claro- y un líquido rojo en la cámara de aire, donde estaría diluida la gota.



"En realidad, no recolectamos mucha sangre", explica uno de los fundadores de MSCHF, Daniel Greenberg, según recoge 'The New York Times'.



La sangre utilizada en las zapatillas del averno fue donada por seis miembros -y dale con el número- de MSCHF, sin la asistencia de personal médico, en una suerte de "sacrificio". Antes, la compañía había lanzado unas 'zapatillas de Jesús' que contenían agua bendita en las suelas.



La polifacética firma de diseño se mueve entre lo grotesco, lo absurdo, lo divertido y la crítica ácida, y lo mismo lanza una extensión para el navegador Chrome, que te permite ver Netflix mientras simulas estar asistiendo a una videoconferencia de trabajo, o un collar para perros con un altavoz que suelta un taco cada vez que su dueño, el perro, ladra. Se están haciendo de oro con los productos que lanzan en la web, pero en enero del pasado año levantaron ocho millones de dólares en una ronda pública de financiación. Ahí es nada. A un precio de 1.018 dólares el par -unos 870 euros-, la tirada, que el rapero ha promocionado con unas instantáneas en las que lleva el pelo teñido de rojo y lentillas felinas de color amarillo, se ha agotado ya.



Nike ha puesto una demanda. "Las 'Zapatillas de Satán' fueron producidas sin un acuerdo o autorización de Nike", aseguró un portavoz de la empresa a la Afp. "Nike no está vinculada en nada a ese proyecto", añadió. La firma de ropa deportiva exige suspender la entrega del calzado y reclama dinero por perjuicios e intereses, pero no ha trascendido la cantidad.



Nike afirma que el modelo diseñado por el rapero es una fuente de confusiones y teme que exponga a la compañía a sufrir un posible boicot.



Lil Nas X las puso a la venta justo después de publicar el videoclip de su última canción, 'Montero (Call Me By Your Name)', en el que se le ve bailando sobre el regazo de Satán y se convierte en el dueño del infierno. El rapero hizo pública su homosexualidad en 2019 y el título de la canción haría referencia a la famosa novela 'Call Me By Your Name', que relata una relación clandestina entre dos hombres durante un verano, que se adaptó al cine en 2017.